TV Slovenija zaradi poziva k "očiščenju zavoda" prekinila sodelovanje z Mladino

"Vodstvo RTV Slovenija z razočaranjem ugotavlja, da je avtor tokratnega uvodnika v Mladini prestopil mejo kulturnega in strokovnega izražanja osebnega mnenja. Besedilo je nesprejemljivo v javnem prostoru," so v odzivu na zapis odgovornega urednika Mladine Gregorja Repovža, v katerem je pozival k "očiščenju zavoda" in odpovedim zaposlenim, poudarili na RTV Slovenija. Ob tem so sklenili tudi, da bo TV Slovenija prekinila vsakršno poslovno sodelovanje s časnikom Mladina.

Odgovorni urednik Mladine Gregor Repovž je v zadnjem uvodniku med drugim zapisal:

"Če RTV Slovenija želi spet pridobiti gledalke in gledalce, bo tokrat morala izpeljati očiščenje zavoda. Ti strankarski vojščaki SDS, nekateri šele zdaj dobivajo pogodbe o zaposlitvi, zato je tam Urbanija, bodo morali te službe izgubiti." @gregarepovz https://t.co/RyAUrqXKuB — Mladina (@SpletnaMladina) August 12, 2022

"RTV Slovenija obsoja vsakršne napade, sovražni govor in neprimerno besedno obračunavanje, ki nimajo in ne smejo imeti prostora v nobeni demokratični družbi. Z razočaranjem ugotavljamo, da je tokratni uvodnik Gregorja Repovža, odgovornega urednika Mladine, prestopil mejo kulturnega in strokovnega izražanja osebnega mnenja. Besedilo je nesprejemljivo v javnem prostoru, še zlasti za četrto vejo oblasti, ki bi morala opozarjati, ne pa spodbujati sovražni govor in hujskanje," so sporočili z RTV Slovenija in dodali:

"Direktor Televizije Uroš Urbanija se je zato na podlagi sklepa kolegija direktorja TV SLO odločil, da bo Televizija prekinila vsakršno poslovno sodelovanje s časnikom Mladina, vodstvo RTV Slovenija pa bo s strokovnimi službami proučilo možnosti vložitve pravnih sredstev."

Lani RTV Slovenija Mladini nakazala 12.471 evrov

Kot je razvidno iz aplikacije Erar, je celotna RTV Slovenija Mladini v prvih petih mesecih letošnjega leta nakazala 5.335 evrov, v celotnem lanskem letu pa 12.471 evrov.