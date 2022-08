Nedostojne besede na Radiu Slovenija: primitiven izpad ali zgolj napaka?

Na družabnih omrežjih so nekateri to "napako" zagovarjali kot sprejemljiv način upora proti vodstvu RTV Slovenija in urednici Rebernikovi, spet drugi pa opozarjajo, da gre, če so bile izrečene besede namerne, za primitiven napad na urednico.

Na Necenzurirano.si, katerega novinarji v zadnjih tednih prestopajo v vrste Gibanja Svoboda, so na Twitterju delili posnetek in pripisali: "Se zgodi."

Urbanija po preiskavi na TV SLO: Šlo je za hudo programsko kršitev

"Od odgovorne urednice pričakujem, da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala. Nesprejemljivo je, da se delavcem nalaga obveznosti, ki presegajo njihove zmožnosti," je včeraj po notranji preiskavi suma cenzure prispevka o odpovedi poslovnega sodelovanja TV Slovenija z Mladino zapisal direktor TV Slovenija Uroš Urbanija. Obtožena urednica oddaj Dnevnik in Odmevi Vesna Pfeiffer in voditelj informativnih oddaj Saša Krajnc zanikata očitke Urbanije, da nista sposobna opravljati svojih nalog. Prepričana sta, da takšne žalitve in klevete ne smejo ostati neodgovorjene, zato se bosta o svojih možnostih pogovorila z odvetnikom.

V nadaljevanju si lahko preberete končne ugotovitve direktorja Uroša Urbanije po koncu preiskave v zvezi z omenjenim dogodkom:

"V skladu s poročili, ki sem jih prejel, ugotavljam, da je šlo za hudo programsko kršitev brez kakršnih koli strokovnih podlag. Glede na omenjeno bi moral zoper oba zaposlena uvesti disciplinski postopek, saj sta programski čas izrabila za izražanje svojih osebnih stisk in težav. Poročilo obeh temelji predvsem na podajanju časovnice nastajanja prispevka, kar ju je očitno zmotilo, ne pa na strokovnih odgovorih na podana vprašanja. V nasprotju z njima odgovorna urednica Jadranka Rebernik pojasni, da za omenjeni stavek ni nobenih strokovnih argumentov, prav tako, da ga ni naročila ona.

Kot je razvidno iz poročila, ki ga je posredovala Helena Milinković, je bila urednica seznanjena s tematiko prispevka Gašperja Petovarja ob 18.03. Prispevek je sicer obravnaval predlog odgovornega urednika Mladine Gregorja Repovža, da bi vodstvo RTV izvenpravno odpuščalo zaposlene na RTV na podlagi strankarske pripadnosti. Urednica izjavlja, da posledično 'kot urednica oddaje ni imela nobene možnosti, da bi kakor koli opravila svoje uredniško delo'. Ob tem ne navede, kaj pravzaprav po njenem v prispevku ni bilo pravilno narejeno in bi ona kot urednica morala spremeniti ali urediti. V nadaljevanju pa še trdi, da bi morala biti seznanjena z vsemi predvidenimi prispevki, in sicer že na jutranjem sestanku, kar se v tem primeru ni zgodilo.

Iz poročila je tako sklepati, da sta se oba zaposlena, ne glede na to, da sta bila zagotovo s prispevkom seznanjena slabo uro pred začetkom oddaje, znašla v izjemno stresni situaciji, zaradi česar sta sklenila, da bosta gledalce obveščala tudi s 'procesom izbire tematik v TV Dnevniku'. V poročilu sicer omenjata več tematik, na katere naj bi opozorila, dejansko pa sta opozorila samo na to tematiko. Kar je v danem trenutku olajševalna okoliščina, kajti ne predstavljam si, da bi pred vsakim prispevkom razlagala, kateri novinar ali urednik ga je pripravil in da ga je odgovorna urednica odobrila.

Delo dnevnih urednikov in voditeljev osrednje informativne oddaje je podvrženo izjemno stresni situaciji. Načeloma se od njih pričakuje, da so se sposobni prilagoditi novim situacijam ne le eno uro pred začetkom oddaje, ampak lahko tudi pet minut pred začetkom oddaje ali celo med samo oddajo. Zato je nepredstavljivo, kako bi v takšni situaciji, če bi bilo potrebno zaradi kakšnega dogodka spremeniti potek oddaje, gledalcem razlagali proces izbire tematik na RTV namesto informacij, ki jih gledalci pričakujejo.

Ker je šlo za očitno stisko obeh zaposlenih, ki ji nista bila kos, ne bom sprožil disciplinskega postopka. Od odgovorne urednice pa pričakujem, da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala. Nesprejemljivo je, da se delavcem nalaga obveznosti, ki presegajo njihove zmožnosti.

Velja pa seveda tudi za naprej: niso gledalci tisti, ki so dolžni reševati osebne stiske zaposlenih. Če kdor koli ni zadovoljen z organizacijo dela, je pravo mesto jutranji uredniški sestanek, ki je namenjen tudi razčiščevanju morebitnih organizacijskih zdrsov."

"Ker je šlo za očitno stisko obeh zaposlenih, ki ji nista bila kos, ne bom sprožil disciplinskega postopka," je sklenil Urbanija. Foto: STA

Pfeifferjeva in Krajnc: Očitki Urbanije o nesposobnosti ne držijo

Pfeifferjeva in Krajnc zanikata očitke Urbanije, da nista sposobna opravljati svojih nalog. Prepričana sta, da takšne žalitve in klevete ne smejo ostati neodgovorjene, zato se bosta o svojih možnostih pogovorila z odvetnikom.

"Oba opravljava svoje delo na TVS dlje kot Urbanija in žal mi je, da ne razume protokolov, ki veljajo pri ustvarjanju televizijskih oddaj," je za STA dejal Krajnc, ki informativne oddaje na Televiziji Slovenija vodi že 15 let, pred tem jih je vodil na TV Maribor in na različnih radijskih postajah. "Vodil sem tudi zelo nepredvidljive oddaje, kot so spremljanje volitev. Za svoje delo pa sem na Televiziji Slovenija od svojih nadrejenih doslej vedno dobil oceno odlično," je popisal svoje izkušnje.

Tudi Pfeifferjeva je za STA pojasnila, da je v novinarstvu že skoraj 40 let, od tega z RTVS sodeluje kot urednica različnih oddaj od leta 2013. Zadnja tri leta dela zlasti na Odmevih, pa tudi pri TV Dnevniku, kar pomeni, da ji delo pod pritiskom ni tuje. Tudi ona je bila zadnja tri leta za svoje delo v informativnem programu ocenjena z odlično oceno.

Nikakor torej ne gre za kakršnokoli nesposobnost opravljanja nalog, pravi problem v tej zgodbi je, da je kot urednica dolžna sodelovati pri pripravi prispevkov, pa svojega dela ni mogla opraviti, je opozorila.

Šlo je namreč za prispevek, ki ni bil napovedan. "Pričakovala sem prispevek o covidnih testih v lekarnah, s katerim naj bi promovirali oddajo Panorama na 2. programu TV Slovenija. Ko sem ob 18.03 klicala novinarja, pa mi je povedal, da so vmes spremenili temo in tudi, da je prispevek že zmontiran, kar pomeni, da nisem imela več možnosti pregleda ali vpliva nanj," je povedala. To je potrdil tudi Krajnc, ki je dodal, da je bil prispevek tudi predolg, zaradi česar so morali iz oddaje izključiti druge načrtovane vsebine.

Prispevek bi sicer lahko umaknila iz oddaje, a sta se odločila za drugo pot: da javnosti, za katero pravita, da sta ji najprej odgovorna, pojasnita okoliščine, v katerih je prispevek nastal, sta dejala. S tem sta, tako verjameta, delila informacijo, ki dviguje transparentnost javnega medija.

Spremembo teme prispevka naj bi zahtevala odgovorna urednica Jadranka Rebernik. Ob tem je nenavadno, da prispevka v oddaji Panorama nato sploh ni bilo. Zato Pfeifferjeva sumi, da so želeli s takim manevrom "podtakniti vsebino v oddajo TV Dnevnik", pod katero se je podpisala kot urednica.

Kot manipulacijo označujeta tudi navedbe Urbanije, da zoper njiju ne bo sprožil disciplinskega postopka, ker sta se znašla v hudi stiski. Kot pravita, nista prekršila nobenih pravil, zato niti ne vesta, kaj bi jima sploh lahko očital, da bi sprožil disciplinski postopek zoper njiju.

Oba sicer za zdaj ostajata na svojih mestih, je pa Krajnc opozoril, da je delo na TVS zadnje čase težko. Poleg pomanjkanja kadrov je navedel tudi "vedno več zahtev nadrejenih po pojasnjevanju, zakaj smo v oddaji nekaj rekli ali nečesa nismo rekli".