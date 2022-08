Novinarji na RTV šokirani, ker morajo upoštevati navodila urednice #video

Ker so v oddaji izrecno poudarili, da prispevek objavljajo po navodilu odgovorne urednice, se postavljajo vprašanja, ali ni običajna praksa, da novinarji delujejo po navodilih nadrejenih urednikov in ali je kdo želel preprečiti objavo prispevka.

Se vam zdi nekaj neobičajnega, da odgovorni uredniki dajejo navodila podrejenim novinarjem in urednikom? Da 171 glasov + 23,95%

Ne 543 glasov + 76,05% Oddanih 714 glasov

Na Službo za stike z javnostjo smo zato za voditelja oddaje Saša Krajnca naslovili naslednja vprašanja:



- Kakšen je razlog, da ste v včerajšnji oddaji Dnevnik dejali, da prispevek o Mladini in RTV Slovenija objavljate po izrecnem navodilu odgovorne urednice?



- Kdo vam je dal navodilo oziroma sprejel odločitev, da boste to povedali?



- Ali je nekaj neobičajnega, da odgovorni uredniki dajejo navodila podrejenim novinarjem in urednikom?



- Ali je kdo poskušal preprečiti objavo prispevka o TV Slovenija in Mladini? Če da, kdo?



Odgovorno urednico Jadranko Rebernik pa smo povprašali:



- Kakšen je razlog, da je v včerajšnji oddaji Dnevnik voditelj oddaje dejal, da prispevek o Mladini in RTV Slovenija objavljajo izrecno po vašem navodilu? Zakaj se je to zgodilo?



- Ali ste bili seznanjeni s tem, da bo voditelj oddaje to povedal? Če da, ali ste se s tem strinjali?



- Ali je nekaj neobičajnega, da odgovorni uredniki dajejo navodila podrejenim novinarjem in urednikom?



- Ali je kdo poskušal preprečiti objavo prispevka o TV Slovenija in Mladini? Če da, kdo?



Njune odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

TV Slovenija zaradi poziva k "očiščenju zavoda" prekinila sodelovanje z Mladino

"Vodstvo RTV Slovenija z razočaranjem ugotavlja, da je avtor tokratnega uvodnika v Mladini prestopil mejo kulturnega in strokovnega izražanja osebnega mnenja. Besedilo je nesprejemljivo v javnem prostoru," so v odzivu na zapis odgovornega urednika Mladine Gregorja Repovža, v katerem je pozival k "očiščenju zavoda" in odpovedim zaposlenim, včeraj poudarili na RTV Slovenija. Ob tem so sklenili tudi, da bo TV Slovenija prekinila vsakršno poslovno sodelovanje s časnikom Mladina.

Odgovorni urednik Mladine Gregor Repovž je v zadnjem uvodniku med drugim zapisal:

"Če RTV Slovenija želi spet pridobiti gledalke in gledalce, bo tokrat morala izpeljati očiščenje zavoda. Ti strankarski vojščaki SDS, nekateri šele zdaj dobivajo pogodbe o zaposlitvi, zato je tam Urbanija, bodo morali te službe izgubiti." @gregarepovz https://t.co/RyAUrqXKuB — Mladina (@SpletnaMladina) August 12, 2022

"RTV Slovenija obsoja vsakršne napade, sovražni govor in neprimerno besedno obračunavanje, ki nimajo in ne smejo imeti prostora v nobeni demokratični družbi," so sporočili z RTV Slovenija in dodali:

"Direktor Televizije Uroš Urbanija se je zato na podlagi sklepa kolegija direktorja TV SLO odločil, da bo Televizija prekinila vsakršno poslovno sodelovanje s časnikom Mladina, vodstvo RTV Slovenija pa bo s strokovnimi službami proučilo možnosti vložitve pravnih sredstev."

"Ideja končne rešitve, ki jo zahteva Repovž, ni nova, je pa skrajno zavržna"

Urbanija je danes na Twitterju zapisal:

Glede na številna novinarska vprašanja naj pojasnim naslednje: Odgovorni urednik @SpletnaMladina Gregor Repovž je v zadnji Mladini med drugim zapisal, da se dvig gledanosti na RTV lahko izvede le z očiščenjem zavoda. 1/4 — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) August 17, 2022

"Zato z gnusom zavračam idejo, da bi odpustil vse, ki so bili zaposleni npr. pod vlado Marjana Šarca ali Alenke Bratušek. Vsem zaposlenim tudi sporočam, naj se ne bojijo, da to ni način, na katerega lahko pristaja katerikoli direktor v demokratičnih državah. RTV Slovenija pa tudi ne more sodelovati s poslovnimi subjekti, ki zagovarjajo totalitarne metode obračunavanja z ljudmi," je še izpostavil Urbanija.

Repovž: To ni poslovno sodelovanje, ampak navadna naročnina

Repovž je za STA pojasnil, da je poslovno sodelovanje prekinil že generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough, ki v začetku leta ni podaljšal pogodbe o oglaševanju Mladininih medijev na Radiu Slovenija. "Šlo je za popolnoma neposlovno, politično potezo, saj se je RTV Slovenija s tem odpovedala šest tisoč evrom, ki jih je Mladina plačevala za izdelavo oglasov. Poslovnega sodelovanja torej med nami ni več, prekinjeno je bilo že v času vlade SDS, na škodo RTV Slovenija, ne Mladine," je dejal.

Grožnjo Urbanije, da prekinja poslovno sodelovanje z Mladino, je zato označil za navadno laž. "Če Urbanija napoveduje odpoved naročnine za 20 izvodov Mladine, mu pa velja pojasniti, da to ni poslovno sodelovanje, ampak navadna naročnina," je navedel.