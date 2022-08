Urbanija po koncu notranje preiskave na TV SLO: Šlo je za hudo programsko kršitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Od odgovorne urednice pričakujem, da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala. Nesprejemljivo je, da se delavcem nalaga obveznosti, ki presegajo njihove zmožnosti," je po notranji preiskavi suma cenzure prispevka o odpovedi poslovnega sodelovanja TV Slovenija z Mladino zapisal direktor TV Slovenija Uroš Urbanija. V napovedi prispevka je voditelj oddaje Dnevnik Saša Krajnc namreč dejal: "Prispevek objavljamo po izrecnem navodilu odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik." Zaradi očitkov, da je nekdo želel cenzurirati prispevek, je Urbanija sprožil notranjo preiskavo.

V nadaljevanju si lahko preberete končne ugotovitve direktorja Uroša Urbanije po koncu preiskave v zvezi z omenjenim dogodkom:

"V skladu s poročili, ki sem jih prejel, ugotavljam, da je šlo za hudo programsko kršitev brez kakršnih koli strokovnih podlag. Glede na omenjeno bi moral zoper oba zaposlena uvesti disciplinski postopek, saj sta programski čas izrabila za izražanje svojih osebnih stisk in težav. Poročilo obeh temelji predvsem na podajanju časovnice nastajanja prispevka, kar ju je očitno zmotilo, ne pa na strokovnih odgovorih na podana vprašanja. V nasprotju z njima odgovorna urednica Jadranka Rebernik pojasni, da za omenjeni stavek ni nobenih strokovnih argumentov, prav tako, da ga ni naročila ona.

Kot je razvidno iz poročila, ki ga je posredovala Helena Milinković, je bila urednica seznanjena s tematiko prispevka Gašperja Petovarja ob 18.03. Prispevek je sicer obravnaval predlog odgovornega urednika Mladine Gregorja Repovža, da bi vodstvo RTV izvenpravno odpuščalo zaposlene na RTV na podlagi strankarske pripadnosti. Urednica izjavlja, da posledično 'kot urednica oddaje ni imela nobene možnosti, da bi kakor koli opravila svoje uredniško delo'. Ob tem ne navede, kaj pravzaprav po njenem v prispevku ni bilo pravilno narejeno in bi ona kot urednica morala spremeniti ali urediti. V nadaljevanju pa še trdi, da bi morala biti seznanjena z vsemi predvidenimi prispevki, in sicer že na jutranjem sestanku, kar se v tem primeru ni zgodilo.

Iz poročila je tako sklepati, da sta se oba zaposlena, ne glede na to, da sta bila zagotovo s prispevkom seznanjena slabo uro pred začetkom oddaje, znašla v izjemno stresni situaciji, zaradi česar sta sklenila, da bosta gledalce obveščala tudi s 'procesom izbire tematik v TV Dnevniku'. V poročilu sicer omenjata več tematik, na katere naj bi opozorila, dejansko pa sta opozorila samo na to tematiko. Kar je v danem trenutku olajševalna okoliščina, kajti ne predstavljam si, da bi pred vsakim prispevkom razlagala, kateri novinar ali urednik ga je pripravil in da ga je odgovorna urednica odobrila.

Delo dnevnih urednikov in voditeljev osrednje informativne oddaje je podvrženo izjemno stresni situaciji. Načeloma se od njih pričakuje, da so se sposobni prilagoditi novim situacijam ne le eno uro pred začetkom oddaje, ampak lahko tudi pet minut pred začetkom oddaje ali celo med samo oddajo. Zato je nepredstavljivo, kako bi v takšni situaciji, če bi bilo potrebno zaradi kakšnega dogodka spremeniti potek oddaje, gledalcem razlagali proces izbire tematik na RTV namesto informacij, ki jih gledalci pričakujejo.

Ker je šlo za očitno stisko obeh zaposlenih, ki ji nista bila kos, ne bom sprožil disciplinskega postopka. Od odgovorne urednice pa pričakujem, da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala. Nesprejemljivo je, da se delavcem nalaga obveznosti, ki presegajo njihove zmožnosti.

Velja pa seveda tudi za naprej: niso gledalci tisti, ki so dolžni reševati osebne stiske zaposlenih. Če kdor koli ni zadovoljen z organizacijo dela, je pravo mesto jutranji uredniški sestanek, ki je namenjen tudi razčiščevanju morebitnih organizacijskih zdrsov."

Eugenija Carl meni, da Urbanija odstavlja eno od najboljših urednic in enega od najboljših voditeljev

Na potezo Urbanije se je na Facebooku med drugim odzvala novinarka Eugenija Carl, ki je zapisala, da "direktor TVS Urbanija odstavlja (izvedbo je sicer prepustil odgovorni urednici Jadranki Rebrnik) eno najboljših urednic na televiziji Vesno Pfeiffer in enega najboljših voditeljev Sašo Krajnca".