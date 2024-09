Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes šest ur iskali kompromisne rešitve za še odprte člene novega plačnega zakona. Kot je po koncu pogajanj povedal glavni vladni pogajalec, finančni minister Klemen Boštjančič, se jim o vsem ni uspelo uskladiti in nadaljujejo v torek zjutraj v okviru delovne skupine za zakon.

Današnja pogajanja o novem zakonu o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju so zaznamovali številni odmori za ločena posvetovanja pogajalskih strani.

Boštjančič: Bolj kot gredo pogajanja h koncu, bolj naporna so

"V resnici niti ni presenečenje, bolj kot gredo pogajanja h koncu, bolj naporna so. Nekje smo naredili premik, nekje ga še nismo," je v izjavi po pogajanjih povzel minister za finance Klemen Boštjančič. Katere ključne dileme ostajajo, pa niti minister niti predstavnika sindikatov niso razkrili.

Vodji pogajalskih skupin Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek sta se strinjala, da gre za zahtevna pogajanja. Kot je dejal zadnji, so proti koncu pogajanja zahtevnejša predvsem zato, ker ostajajo odprta nekatera vprašanja, ki so za posamezne sindikate ključna.

Čas za pogajanja se izteka

Po ministrovih besedah časovnica ostaja enaka: cilj je, da čim bolj zbližajo stališča do sredine naslednjega tedna in bi nato vlada predlog zakona poslala v državni zbor do konca naslednjega tedna. Kot pravi minister, pa jih pred tem čaka še veliko dela, da bi še nekoliko zbližali stališča. Nato pa bodo vsak na svoji strani preverili, ali je za podpis sporazuma dovolj velika podpora.

Novi plačni zakon je sicer le eno od vprašanj, o katerih se usklajujejo v pogajanjih. Za vstop v nov plačni sistem morajo uskladiti tudi besedilo kolektivne pogodbe za javni sektor in panožnih kolektivnih pogodb, vključno z novimi uvrstitvami delovnih mest.

Tako tudi pogajanja potekajo na več ravneh, v tem tednu naj bi se znova sestali na pogajanjih za stebre. V prihodnjem tednu imajo predvidena dva termina za krovna pogajanja. Čas za pogajanja se namreč izteka, če želijo zagotoviti načrtovan vstop v nov plačni sistem s 1. januarjem 2025. Plačana reforma, težka več kot 1,4 milijarde evrov, naj bi bila dokončno izpeljana do leta 2028.

Na mizi tudi stavka policistov

Med tistimi, ki ostajajo nezadovoljni, so policisti. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko je pred današnjimi pogajanji napovedal, da se bo 25. septembra sestal njihov stavkovni odbor. Če se stvari do takrat ne bodo spremenile, po njegovih besedah ni več vprašanje, ali stavka bo, temveč le še, kdaj bo.