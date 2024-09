Izteka se še en rok v pogajanjih za javni sektor

Danes se izteka še en rok v pogajanjih za javni sektor. Ker dogovora o reformi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij še ni, nekateri sindikati s 13. septembrom dobivajo pravico do ločenih pogajanj. Obenem je 13. september datum, do katerega so se sindikati zavezali, da ne bodo zaostrovali aktivnosti.

Finančni minister Klemen Boštjančič je v izjavi za medije ob robu četrtkovega vrha koalicije poudaril, da zagotovo ostaja cilj, da se v nov plačni sistem vstopi s 1. januarjem 2025. Druge možnosti sploh ne vidi.

Na ponedeljkovem sestanku ožjih pogajalskih skupin vlade in sindikatov so se po njegovih besedah tako dogovorili za več kot deset srečanj, ki so na različnih ravneh potekala ta in bodo še naslednji teden, da bi stališča čim bolj zbližali ter s paketom predlogov prišli na vlado na eni in na organe sindikatov na drugi strani.

Boštjančič je pojasnil, da je cilj, da do konca septembra čim bolj zbližajo stališča. Da bi bili vsi zadovoljni, je nemogoče, je dodal. Po njegovi oceni so sicer v pogajanjih zelo daleč. "V nekaterih točkah smo pravzaprav na koncu, a seveda nas ta in naslednji teden čaka še veliko dela," je dejal.

Potrebnih bo še veliko drugih sprememb

Zahtevna bo tudi operativna izvedba. Po dogovoru pogajalcev mora namreč nov plačni zakon skozi DZ, treba pa bo sprejeti še vrsto novih kolektivnih pogodb in podzakonskih aktov, prav tako morajo vsi organi ustrezno prilagoditi svoje informacijske sisteme, je pojasnil minister. Po njegovi oceni časa za dogovor tako ni veliko, saj morajo imeti pristojni organi vsaj od dva do tri mesece časa za prilagoditev.

Vodja ene od pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je za STA potrdil, da delo intenzivno poteka v okviru delovnih skupin, pogajanj za stebre, krovna pogajalska skupina pa se znova sestane v ponedeljek in še teden za tem. "Upajmo, da bo delo v relativno kratkem času omogočilo zaključek teh pogajanj, glede na to, da se v bistvu čas izteka, če želimo, da je nov plačni sistem uveljavljen s 1. januarjem 2025," je dejal.

Na ponedeljkovi seji krovne pogajalske skupine bodo po njegovih besedah predmet predvsem vprašanja, povezana z novim zakonom, in dogovor o nadaljnjem delu, ki naj bi pripeljal do zaključka pogajanj.

Nekatere stvari ostajajo odprte

Na vprašanje, kako daleč so še od dogovora, je odgovoril, da so hkrati blizu in daleč. "Ogromno dela smo naredili, ogromno stvari uskladili, je pa dejstvo, da nekatere stvari ostajajo odprte, za zdaj tudi na stebrih. In dokler ni celota taka, da je sprejemljiva za vse, seveda še nismo na cilju," je dejal.

Počivavšek ni želel napovedovati, kdaj bi lahko pogajanja končali. "Delo intenzivno poteka. Za zdaj kaže, da se vse strani trudijo, da se dogovorimo, in samo upamo lahko, da se bomo čim prej," je dejal.

Da si uspešnega konca pogajanj želi čim prej, je po četrtkovem vrhu koalicije dejal tudi premier Robert Golob.