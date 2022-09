Rusija novinarjem preprečila dostop do nuklearke v Zaporožju #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

190. dan vojne v Ukrajini. Rusija novinarjem, ki spremljajo ekipo inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), sinoči ni dovolila dostopa do jedrske elektrarne v Zaporožju, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Trditev potrjujejo posnetki izjave vodje IAEA Rafaela Grossija pred elektrarno, na katerih so vidni le mikrofoni ruskih medijev.

Pomembnejši poudarki dneva:



6.55 Zelenski: Rusija tujim medijem preprečila dostop do nuklearke v Zaporožju

Rusija novinarjem, ki spremljajo ekipo inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ni dovolila dostopa do nuklearke v Zaporožju, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Trditev potrjujejo posnetki izjave vodje IAEA Rafaela Grossija pred elektrarno, na katerih so vidni le mikrofoni ruskih medijev.

Grossi se je strinjal, da se ukrajinskim in mednarodnim novinarjem dovoli dostop do jedrske elektrarne, "da bi svet videl resnico", je v četrtek zvečer v nočnem nagovoru dejal Zelenski in opozoril, da po prihodu ekipe IAEA v nuklearko ni bilo tako.

Trditev potrjujejo posnetki Grossijeve izjave za javnost pred jedrsko elektrarno, ki jih je prikazala ruska državna televizija in na katerih so bili vidni le mikrofoni ruskih medijev. Vodja IAEA je kasneje na Twitterju objavil svoj videoposnetek.

Zelenski je izrazil upanje, da bo misija kljub temu lahko prišla do objektivnih ugotovitev o razmerah, nato pa je ponovno pozval k popolni demilitarizaciji območja okoli elektrarne, navaja dpa.

"To je cilj ukrajinskih in mednarodnih prizadevanj," je sklenil ukrajinski predsednik.