Zelenski: Vsi vidijo, da so okupatorji že začeli bežati s Krima #vŽivo

193. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinski premier Denis Šmihal je na obisku v Nemčiji v nedeljo pozval k dobavi več težkega orožja in izrazil upanje, da bo Nemčija odigrala ključno vlogo pri pomoči Ukrajini, da zgradi svojo zračno obrambo. Rusi so aretirali Igorja Girkina, častnika FSB, ki je pozival k mobilizaciji in kritiziral vojsko.

7.50 Zelenski: Ofenziva napreduje

"Ofenziva napreduje," je v sinočnjem nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in poudaril, da so po začetku protiofenzive proti Rusom na jugu Ukrajine dosegli napredek.

"Ukrajinske oborožene sile, naša obveščevalna služba in posebne službe že izvajajo potrebne korake za to," je dejal Zelenski v govoru, objavljenem na Facebooku. "Ti koraki se slišijo. In vsi vidijo, da so okupatorji že začeli bežati s Krima. To je prava odločitev za vse njih," je dejal.

Zahvalil se je tudi borcem 63. bataljona 103. brigade teritorialne obrambe, ki so osvobodili naselje v regiji Doneck. "Tudi 54. brigada na lisičansko-severski poti je dobro napredovala in vrnila določene dele države, medtem ko je 42. ločeni motorizirani pehotni bataljon s svojimi junaškimi dejanji osvobodil dve naselji na jugu naše države."

Kiril Timošenko, namestnik vodje predsednikovega urada, je objavil fotografijo vojakov, ki dvigujejo ukrajinsko zastavo nad vasjo, za katero trdi, da je v južni Ukrajini.

7.30 Rusi aretirali Igorja Girkina

Igor Girkin, bolj znan kot Strelkov, je te dni znova pritegnil pozornost ukrajinskih in ruskih medijev.

Girkin se od začetka ruske invazije na Ukrajino večinoma pojavlja daleč od fronte s posnetki, v katerih kritizira poteze ruske vojske in ruskega vodstva. Prav tako je pogosto razkril nekatere podrobnosti, povezane s političnimi konflikti v okupiranih delih Ukrajine, pa tudi v ruski vojski.

Igor Strelkov, the man who started Russia's war in Ukraine in 2014, says Ukraine has broken through Russia's defenses in Kherson.



He says Ukraine is "surrounding and routing our forces east of Kherson between the Dnipro and Ingulets rivers."https://t.co/RYTBYNQqAG — max seddon (@maxseddon) August 29, 2022

Girkin je predvsem zahteval razglasitev mobilizacije v Rusiji in večkrat izjavil, da se želi vrniti v Donbas in da se je pripravljen bojevati kot vojak. Omenil je tudi, da je v konfliktu s separatističnimi oblastmi v Donbasu. Kot je nedavno razkril The Insider, je Girkin leta uporabljal potne liste FSB (Ruske varnostne službe).

War in Donbas started by Russia, now we see escalation of it.

https://t.co/fbuZNJwvbT — Marszałek (@J_Pils) August 28, 2022

Poleg tega so več potnih listov našli tudi pri nekdanjem vodji LNR (Luganske ljudske republike) Igorju Plotnickemu. Povezave s FSB so odkrili po zaslugi žena Plotnickega in Girkina. Plotnicki in Girkin sta imela namreč z lažnimi imeni skupaj z ženama rezervirane letalske vozovnice.

6.00 Ukrajinski premier pozval k dobavi več orožja

Ukraine continues to defend democratic values. During the meeting in Berlin with 🇩🇪 President Frank-Walter Steinmeier discussed the military situation, strengthening sanctions and the need to provide weapons for 🇺🇦. Thanked for solidarity with Ukrainians and support. We will win! pic.twitter.com/w0ZBIy0IG4 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 4, 2022

Na obisku v Nemčiji je bil v nedeljo ukrajinski premier Denis Šmihal, ki sta ga sprejela tako kancler Olaf Scholz kot predsednik Frank-Walter Steinmeier. Šmihal je ob tem pozval k dobavi več težkega orožja in izrazil upanje, da bo Nemčija odigrala ključno vlogo pri pomoči Ukrajini, da zgradi svojo zračno obrambo.

Šmihal je najvišji predstavnik Ukrajine na obisku v Nemčiji od začetka vojne, kar kaže na sproščanje napetosti med Kijevom in Berlinom iz začetnega obdobja ruske invazije na Ukrajino. Obotavljanje Nemčije pri dobavi vojaške pomoči Ukrajini je namreč takrat poskrbelo za razočaranje v Kijevu.

A ukrajinski premier je med obiskom v Nemčiji priznal, da je država močno okrepila vojaško pomoč, vključno s težko oborožitvijo, kot so samovozne havbice ali raketometi. Jeseni pričakujejo še dobavo sistema zračne obrambe Iris-T, je dejal Šmihal in izrazil upanje, da bo "Nemčija postala ena od vodilnih v procesu razvoja zračne obrambe Ukrajine".

Šmihala je danes z vojaškimi častmi sprejel kancler Scholz, s katerim pa nista stopila pred novinarje. Nato se je sestal s Steinmeierjem, s katerim sta glede na navedbe predsednikovega urada govorila o "vojaški situaciji, krepitvi sankcij in potrebi po zagotavljanju orožja za Ukrajino".