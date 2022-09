Tisoči Rusov na pogrebu Gorbačova. Od Zahodnih voditeljev prišel le Orban.

Madžarski premier Viktor Orban se je udeležil današnjega pogreba zadnjega sovjetskega voditelja in Nobelovca Mihaila Gorbačova, so sporočili iz Budimpešte. Zaradi recipročnih sankcij med Zahodom in Moskvo se pogreba ni udeležil noben drug zahodni voditelj, svojo odsotnost pa je pred dnevi že napovedal ruski predsednik Vladimir Putin.

Gorbačovu se je več tisoč ljudi poklonilo v Domu sindikatov blizu Kremlja, tako kot pred njim številnim drugim sovjetskim voditeljem, kot so Lenin, Stalin in Brežnjev.

Dvorana se je odprla ob 10. uri po lokalnem času in bi se morala zapreti dve uri kasneje, vendar so ljudje tudi po tem še vedno potrpežljivo čakali, da se poklonijo Gorbačovu, zaradi česar so slovesnost podaljšali. V bližini Doma je bila zaradi dogodka povečana policijska prisotnost.

Ljudje, stari in mladi, Rusi in tujci, so pred odprto krsto z nekdanjim sovjetskim predsednikom, ob kateri je stala častna straža, polagali rdeče nageljne, poroča britanski BBC. "Ti ljudje so prišli h Gorbačovu, da bi rekli 'Hvala gospod Gorbačov. Dali ste nam priložnost, vendar smo jo izgubili'," je obisk komentiral ruski politik Grigorij Javlinski.

Putina ni bilo

Žalne slovesnosti in pogreba se, tako kot je napovedal, ni udeležil ruski predsednik Putin, ki se je od pokojnika poslovil že v četrtek zjutraj. Prišel pa je njegov zaveznik Dmitrij Medvedjev, ki je pozneje Zahodu očital, da si prizadeva za razbitje Rusije, ter novinar in Nobelovec Dmitrij Muratov, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Kljub velikemu spoštovanju Gorbačova na Zahodu se zaradi ruske invazije na Ukrajino in recipročnih sankcij med Moskvo in zahodnimi državami noben vodilni evropski politik ni udeležil pogreba. Izjema je bil le madžarski premier Orban, ki je v Moskvo z delegacijo prispel danes, in veleposlaniki zahodnih držav v Moskvi.

Kljub Gorbačovovi veličini in častni straži ob krsti današnji pogreb ni bil državniški, kar priča o nenaklonjenosti Kremlja zadnjemu sovjetskemu voditelju. Foto: Reuters

Pogreb ni bil državniški

Kljub Gorbačovovi veličini in častni straži ob krsti današnji pogreb ni bil državniški, kar priča o nenaklonjenosti Kremlja zadnjemu sovjetskemu voditelju. "Gorbiju" so številni Rusi očitali uvedbo ekonomskih reform, ki so po njihovi oceni povzročile gospodarski kaos, in nadalje, da je dopustil razpad Sovjetske zveze. Znano je, da sta imela Putin in Gorbačov napete odnose - nazadnje naj bi se srečala leta 2006. Ruski predsednik je razpad Sovjetske zveze označil za "največjo geopolitično katastrofo stoletja".

Moskovska bolnišnica, kjer je Gorbačov pri 91 letih umrl v torek, je sporočila le, da je trpel zaradi dolge in hude bolezni, medtem ko točnega vzroka smrti ni razkrila. Junija so tuji mediji sicer poročali, da so ga v bolnišnico sprejeli zaradi težav z ledvicami, navaja BBC.

Gorbačova, ki je leta 1990 prejel Nobelovo nagrado za mir, so na moskovskem pokopališču Novodevičje pokopali poleg žene Raise, ki je preminila leta 1999.