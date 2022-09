Pri vzponu na vulkan v Rusiji umrlo osem ljudi

‘Six people killed’ climbing Russia’s ‘sacred’ volcano with six more missing https://t.co/rTrccZdpp0 — The Independent (@Independent) September 4, 2022

Skupina 12 ljudi se je na 4.754 metrov visok vulkan povzpela v torek, v soboto pa so naleteli na težave, ko je na nadmorski višini 4.200 metrov nekaj članov skupine umrlo pri padcu. Kasneje so iz oblasti iz Kamčatke sporočile, da sta umrli še dve osebi in da je informacijo po satelitskem telefonu poslal eden od vodnikov.

6 people have died climbing the Klyuchevskaya Sopka volcano in Russia's 🇷🇺 far east and 6 more were believed to be stranded on Sunday (September 4) after severe winds forced authorities to abandon a rescue attempthttps://t.co/Fz10Y4dKD0 pic.twitter.com/dpl6DQQSuN — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 4, 2022

Reševalci so jih skušali doseči v nedeljo, a neuspešno, saj je močan veter helikopterju preprečil pristanek. "Pristati bi morali na višini 3.300 metrov, a jim zaradi nevihtnega vetra s hitrostjo 30 metrov na sekundo kljub dvakratnemu poskusu v nekaj urah ni uspelo," so povedali reševalci. Takoj ko bo vreme ugodno, bodo spet poskušali do skupine.

Your #DailyVolcamPic for 4 September



See Russia's Klyuchevskoy volcano's eruptive history. https://t.co/aZgyugfBp4



See more webcams at Volcano Earth > https://t.co/JND8Ix9xMa pic.twitter.com/RFF3k1M35L — VolcanoEarth (@VolcanoEarth) September 5, 2022

Najvišji od 160 vulkanov na Kamčatki

Ključevska Sopka je najvišji med več kot 160 vulkani, katerih zasneženi vrhovi se dvigajo nad ruskim polotokom Kamčatka. Zaradi svoje izjemne naravne lepote je del Unescove svetovne dediščine. Temperature lahko na vulkanu čez noč dosežejo tudi minus 14 stopinj Celzija.

Reševalci so še opozorili, da gora, ki jo sestavljajo gomile vulkanskih kamnin, pomešanih s snegom in ledom, velja za posebno nevarno za plezalce zaradi svoje nadmorske višine in nevarnosti vulkanskega izbruha. Izbruhi se pojavljajo vsakih štiri ali pet let, znanstveniki pa opozarjajo, da se je aktivnost tega vulkana v zadnjih letih močno povečala.