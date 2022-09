Cel svet se ukvarja s Putinovim zdravjem. Kaj je res in kaj ne? #video

Od začetka ruske invazije v Ukrajini se v javnosti pojavljajo namigovanja, da ima ruski tiran Vladimir Putin resne težave z zdravjem. Na posnetkih srečanj z različnimi svetovnimi voditelji je opaziti, kako nekontrolirano trza z nogami in rokami, ne enem od posnetkov se je z roko močno oklepal roba mize, pogosto je tudi sključen kot da bi bil v hudih bolečinah. Ugiba se, ali Putin morda boleha za Parkinsonovo boleznijo, bi lahko celo prebolel raka? Kaj je res in kaj ne?

Nenavadno obnašanje Vladimirja Putina zadnje mesece sproža številna ugibanja o njegovem zdravju. Njegovi javni nastopi so pogosto bizarni, od nekontroliranega trzanje noge, do sključene drže. Vse to sproža ugibanja, ali je ruski predsednik bolan.

"Javno pojavljanje ruskega predsednika Putina je zadnje čase samo še podkrepilo ta namigovanja. Ob praznovanju dneva pomorstva je bilo zelo čudno, kako je poskušal ubiti komarje na svojem obrazu. Nekateri so ob tem posumili, da je morda nekaj narobe z njegovo desno roko," pojasnjuje Chris Pleasance, vodja zunanjega dopistništva Mail Online.

Čudno obnašanje je vzbudilo zanimanje novinarjev, strokovnjakov za govorico telesa, političnih analitikov, v razpravo o Putinovem zdravju se je vmešala celo ameriška obveščevalna služba CIA. Direktor William Burns je pred kratkim odgovarjal na vprašanja o Putinovem zdravju.

Na vprašanje ali bi ga opisal kot nestabilnega, kot bolnega človeka, je Burns odgovoril: "Ne, niti ne. Kroži sicer veliko govoric o Putinovem zdravju in kot lahko rečem, je še preveč zdrav. On ima popolnoma svoj način, kako gleda na stvari," je prepričan.

Dolgoletni diplomat Burns je med leti 2005 in 2008 služboval kot ameriški veleposlanik v Moskvi, je tudi zadnji Američan, ki se je lanskega novembra v živo srečal s Putinom. A govorice o tem, da je Putin šibkega zdravja, ne potihnejo.

Ima Parkinsonovo bolezen?

V kamero je bil ujet med srečanjem z beloruskim in tadžikistanskim predsednikom in oba znaka, ki so ju kamere ujele na teh srečanjih, bi lahko bila znamenji Parkinsonove bolezni.

Na posnetku, na katerem se je pojavil z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem, Putin sedi, z eno roko se oklepa roba mize, nogo ima nemirno. Deluje, kot da bi se povsem pogreznil v stol, kot da je v bolečinah. Svet išče razloge za njegove nenadzorovane gibe nog in roke, skrčeno držo.

Leta 2015 so raziskovalci britanske zdravniške publikacije nakazali, da je morda za nesimetrični zamah z rokami kriv predstadij Parkinsonove bolezni. Vendar so potem le prišli do zaključka, da je to zelo verjetno posledica treningov za KGB agenta. Strokovnjaki so povedali, da Putin hodi tako, ker so agente v šoli za vohune učili, da morajo svojo desno roko imeti ves čas v poziciji, da lahko zagrabijo orožje, to pa lahko včasih izgleda kot hiba.

Pojavila so se celo ugibanja, da je Putin prebolel raka, v preteklosti je tudi večkrat enostavno izginil iz javnega življenja.

Ameriški režiser Oliver Stone, ki je s Putinom opravljal pogovore med leti 2015 in 2017, je letos povedal, da je vedel, da ima ruski predsednik raka, vendar je trdil, da ga je premagal. Stone sicer ni podrobno označil, kakšnega raka naj bi Putin imel. Istega časa je časopis New Lines razkril, da naj bi bil sodeč po audioposnetkih enega od ruskih oligarhov Putin zelo bolan in naj bi bolehal za krvnim rakom.

V Kremlju domneve o šibkem Putinovem zdravju seveda že ves čas ostro zanikajo, češ da gre za zahodnjaške izmišljotine, a ugibanja o njegovem zdravju ostaja veliko, resnico pa očitno poznajo le njegovih najbližji.