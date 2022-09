Previdno, to nas čaka zaradi napovedanih padavin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi v petek bo še oblačno. Dež bo zajel vso Slovenijo, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo vmes tudi nevihte.

Tudi v petek bo še oblačno. Dež bo zajel vso Slovenijo, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo vmes tudi nevihte. Foto: STA

"V četrtek popoldne in zvečer bo zaradi napovedanih povečanih padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v večjem delu Slovenije, predvsem v severozahodni, osrednji, jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji," opozarjajo na upravi za zaščito in reševanje v popoldanskem izrednem biltenu.