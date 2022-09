Poplave pri sosedih zahtevale smrtne žrtve: voda jih je zalila, ko so bili v avtomobilu

Obilno deževje in poplave so ponoči v deželi Marke v osrednji Italiji zahtevale najmanj osem življenj. Poleg tega na območju pogrešajo še štiri ljudi, med njimi dva otroka, navedbe gasilcev, civilne zaščite ter lokalnih oblasti in medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV — Wanted in Rome (@wantedinrome) September 16, 2022

Glede na navedbe pristojnih tako zaostrenih vremenskih razmer niso pričakovali, poplave pa so bile nenadne.

V italijanski deželi Marke je v četrtek popoldne po več mesecih suše v samo dveh urah padlo 400 milimetrov dežja, kar meteorologi opisujejo kot fenomen t. i. vodne bombe. Takšna količina dežja namreč predstavlja tretjino ali celo polovico vseh pričakovanih letnih padavin v deželi.

Močno deževje je sprožilo številne zemeljske plazove ter velike hudournike vode in blata, ki so opustošili več obalnih krajev v deželi Marke. Gmotna škoda je ogromna, še posebej na cestah in mostovih, prekinjene so bile številne električne in telekomunikacijske povezave, poročajo o "apokaliptičnih razmerah".

Med pogrešanimi tudi otroci

Najhuje je bilo na območju med mestoma Ancona in Pesaro. Smrtne žrtve so bile v dolini pri kraju Senigallia ob vznožju gore Monte Catria, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Silovita neurja so sicer prizadela tudi sosednji deželi Toskano in Umbrijo, a v manjši meri.

Kakšnih 200 reševalcev in gasilcev je bilo na delu vso noč, delo pa se nadaljuje tudi danes. Med drugim ujete ljudi rešujejo s čolni. Na pomoč prihajajo tudi gasilci iz sosednjih dežel.

Med smrtnimi žrtvami je moški, ki ga je zalila voda, medtem ko je bil v svojem avtomobilu. Med pogrešanimi so po poročanju medijev šestletni otrok, ki je bil v avtomobilu s svojo mamo, ko so ju zajele poplave in ji ga je voda iztrgala iz rok, ter osemletna deklica in njena mama.