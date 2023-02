Izredne razmere na Hrvaškem. Kako bo pri nas?

Dobro jutro, danes in jutri bo pretežno oblačno, predvsem na jugu bo občasno naletaval sneg. Burja bo nekoliko oslabela. pic.twitter.com/j5A2P2gQs5 — ARSO vreme (@meteoSI) February 27, 2023

Močna burja na Primorskem

Jutri bo povečini oblačno, ponekod v zahodni in severni Sloveniji se bodo oblaki občasno trgali. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer spet krepila.

Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do –1, na Goriškem in ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Oblačno vreme se bo nadaljevalo, v sredo ponekod tudi sneg

V sredo bo na zahodu in severu sprva delno jasno, drugod bo oblačno. Na jugu bo že dopoldne rahlo snežilo, popoldne in zvečer pa bodo rahle padavine zajele tudi osrednje in severne kraje. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

V četrtek bo oblačno, rahle padavine bodo zjutraj povsod ponehale. Čez dan se bo na zahodu delno razjasnilo. Burja na Primorskem bo slabela.

