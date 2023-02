Izredno stanje na Hrvaškem: razglasili rdeči alarm, Dalmacija odrezana od sveta

Sneg in močan veter na Hrvaškem povzročata veliko težav. Na cestah vlada kaos, Dalmacija pa je zaradi zapore cest odrezana od preostale Hrvaške. V notranjosti države še vedno močno sneži, državni hidrometeorološki zavod je izdal rdeče opozorilo za Kvarner in območje Velebitskega kanala, kjer pričakujejo močno burjo s sunki vetra do 150 kilometrov na uro.

Močan veter in sneg sta poskrbela za kaos na hrvaških cestah. Zaradi neurja in snega so že v nedeljo popoldne za vsa vozila zaprli vse ceste iz Dalmacije proti notranjosti države in obratno. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so ceste še vedno zaprte.

Državni hidrometeorološki zavod je izdal rdeče opozorilo za Kvarner in območje Velebitskega kanala. V Kvarnerju pričakujejo močno burjo s sunki vetra do 130 kilometrov na uro, na območju Velebitskega kanala pa bo pihal veter z močjo do 150 kilometrov na uro.

Reševalci in policija: Ne odpravljajte se na pot, če ni nujno potrebno

Več ljudi je ostalo ujetih v avtomobilih, na pomoč so jim priskočili tudi hrvaški gorski reševalci. Tako reševalci kot tudi policija vse voznike pozivajo, naj se ne odpravijo na pot, če to ni nujno potrebno. Razmere na hrvaških cestah so še vedno kaotične, poroča Index.hr.

Največ snega je zapadlo na območju Gospića, in sicer 41 centimetrov, snežna odeja pa tako presega dobrih 70 centimetrov. Sneg bo naletaval tudi v ponedeljek, predvsem v Gorskem Kotarju in Liki, medtem ko bo ob Jadranu deževalo.