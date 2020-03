Koronavirus usoden za nekdanjega predsednika Reala, dvakratnega evropskega prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogomet žaluje za Lorenzom Sanzom. Nekdanjim predsednikom Real Madrida, ki je bil na čelu najbolj slovitega nogometnega kluba na svetu med letoma 1995 in 2000. Španec je v 77. letu starosti umrl po zdravstvenih zapletih zaradi okužbe z novim koronavirusom. Na Santiago Bernabeu je v času svojega predsedovanja prinesel dva naslova evropskega prvaka.

"Moj oče je pravkar umrl. Ni si zaslužil, da je odšel na tak način. Eden najboljših, najbolj pogumnih in delovnih ljudi, kar sem jih videl v mojem življenju. Družina in Real Madrid sta bila njegovo življenje," je v soboto pozno zvečer na Twitterju zapisal njegov sin Lorenzo Sanz Duran in sporočil žalostno vest. Umrl je Lorenzo Sanz.

Hoy es el día más triste de mi vida, nos ha dejado un gran padre y un gran abuelo, una persona única, hecha así misma que fue capaz de conseguir todo lo que se propuso, pero su mayor logro fue su familia, papa te quiero y se que siempre seguirás cuidando de nosotros pic.twitter.com/MpEsDbDUsG — Fernando Sanz 19 (@FernandoSanzD19) March 21, 2020

Nekdanji predsednik Reala, ki je to vlogo opravljal med letoma 1995 in 2000, je bil star 76 let.

Pred dnevi je bil pred hospitaliziran zaradi vročine, v bolnišnici pa se je izkazalo, da je okužen s koronavirusom.

Po poročanju nekaterih španskih medijev naj bi bil sicer že pred tem slabega zdravja.

Z Realom je bil evropski prvak v letih 1998 in 2000

Real Madrid, ki je prav zaradi koronavirusa trenutno zamrznil svoje aktivnosti, žaluje za predsednikom, ki ga je popeljal do dveh od 13 evropskih naslovov, s katerimi se sloviti klub s štadiona Santiago Bernabeu danes ponaša.

Najboljši je bil leta 1998, ko je v finalu v Amsterdamu z golom Predraga Mijatovića z 1:0 premagal Juventus in Realu prinesel sedmi naslov evropskega prvaka, prvega po dolgih 32 letih čakanja. Dve leti pozneje, ko je v finalu v Parizu s 3:0 padla Valencia, je bil Real pod Sanzovim vodstvom evropski prvak postal še osmič.

Sanz je Realu prinesel tudi naslov španskega prvaka leta 1997.

Takole je poziral s pokalom za naslov evropskega prvaka leta 2000. Foto: Reuters

Sanz, uspešen poslovnež, je v Real prišel leta 1985, bil sprva direktor in se deset let pozneje povzpel do predsedniškega mesta. Leta 1995, ko je prišel na vrh, je bila za Realom ravno sezona, v kateri se sploh ni uspel uvrstiti v evropska tekmovanja. Pet let pozneje, ko je Sanz odšel, se je lahko pohvalil z dvema naslovoma najboljšega v Evropi.

Od Lorenza Sanza se poslavljajo tudi pri Realu:

Con Lorenzo Sanz, el Real Madrid conquistó 7 títulos entre 1995 y 2000: 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 1 Liga de baloncesto y 1 Recopa de baloncesto.#RealMadrid pic.twitter.com/6GjfBb44oJ — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 21, 2020

Prav ti dve lovoriki sta bili na predsedniških volitvah leta 2000 njegova glavna aduta, a ga je pri kandidaturi ukanil Florentino Perez, ki je navijačem obljubljal zveneče okrepitve in jih potem tudi pripeljal. Najprej Luisa Figa, potem še Zinedina Zidana, Brazilca Ronalda, Davida Beckhama in ustvaril opevane "galaktike", kot so takrat oklicali zvezdniško madridsko nogometno zasedbo.

Pozneje je še enkrat kandidiral za predsednika Reala, a izgubil proti Ramonu Calderonu, leta 2006 pa kupil takratnega španskega prvoligaša Malago in ga štiri leta pozneje prodal katarskim investitorjem.