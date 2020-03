Italijani bi se vrnili na treninge, medtem okužena še zvezdnik Juventusa in legenda Milana

V trenutkih, ko Italijani množično umirajo za posledicami koronavirusa, se nogometaši Napolija in Cagliarija pripravljajo za vrnitev na treninge. Predsednik Napolija Aurelio de Laurentis je trenerju Gennaru Gattusu in igralcem ukazal, da se v sredo, 25. marca zberejo in začnejo z vadbo, Cagliari se bo na igrišču zbral še dva dneva prej. Medtem iz Italije prihajajo novice, da sta z novim koronavirusom okužena tudi zvezdnik Juventusa Paulo Dybala in legenda Milana Paolo Maldini.