Italijanski župani norijo, grozijo in preklinjajo #video

Italija trenutno doživlja zelo hude čase, saj je v Evropi najbolj prizadeta država zaradi koronavirusa. Nekateri italijanski župani so stvari vzeli v svoje roke in na svojevrsten način pozvali meščane, naj ostanejo doma. Med pozivi ni manjkalo niti kletvic.

Večkrat smo lahko brali, da se nekateri italijanski državljani nikakor ne držijo ukrepov, ki jih je uvedla Italija. V nekaj primerih so stvari v svoje roke vzeli kar župani določenih mest. Italijani so znani kot čustveni in takšen je bil tudi njihov odziv. V dobri veri so izrekli marsikatero sočno kletvico, se celo sami sprehajali po mestu in neposlušne krajane naganjali domov.

"Slišim, da bi nekateri radi proslavljali diplomo. Povem vam, da bom nad vas poslal policijo z orožjem," je zagrozil eden izmed njih.

"Kaj za k… Slišal sem, da si naročate frizerje na dom. Pa kdo vas bo sploh videl? " je bila še ena izmed sočnih izjav.

V Italiji okuženih že skoraj 60 tisoč ljudi

V Italiji je trenutno okuženih že skoraj 60 tisoč ljudi, umrlo pa jih je 5.476. Naši sosedje se iz dneva v dan borijo, da bi zajezili epidemijo, zato je na neki način razumljiv čustven odziv določenih županov.