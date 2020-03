Mlada slovenska igralka čez lužo prosi za finančno pomoč #video

"Vem, da trenutno vsi prestajamo strašljive in čudne čase. Tudi jaz. Zato sem se odločila prositi za pomoč. Obtičala sem v Los Angelesu, nimam ne službe ne doma. Če imate dve minuti in lahko darujete nekaj evrov, vsaj za kavo, bom neskončno hvaležna," je Inja Zalta zapisala v zadnjih objavah na Facebooku in Instagramu.

V videu, v katerem je videti precej drugače, kot smo je vajeni, je razložila, da si ni nikoli predstavljala, da bo pristala v takšnem položaju. "Ne bi tega naredila, če ne bi potrebovala," je začela in nadaljevala: "Vedno mi je bilo težko sprejemati pomoč. Vsi smo ranljivi, vsi imamo vzpone in padce. Ni lahko tukaj. Trenutno sem tako zelo nervozna, ne vem, ali je bila to prava odločitev, ampak glej, zakaj pa ne?"

"Zakaj ti ne pomagajo starši, znanci, prijatelji?"

Ob objavi je zapisala, da sredstva zbira prek platforme PayPal, za zdaj pa je prejela 722 evrov.

Medtem ko so nekateri razumevajoči, se jim je zasmilila in so pripravljeni pomagati, so se našli tudi takšni, ki ji ne verjamejo in menijo, da ni ravnala pravilno, ko je objavila ta video. Zapisali so, da bi ji evropski konzulati v Los Angelesu morali pomagati, če bi se le obrnila nanje. Kritizirali so tudi njen način, saj ob finančni prošnji ni razkrila dodatnih informacij, ki bi pomagale, da bi jo ljudje razumeli in ji tudi pomagali.

"Ni ponižno, da prosiš za denar, vsak ima pravico to narediti," je zapisala ena od sledilk na Instagramu in nadaljevala: "Če se želiš ljudem 'zasmiliti', bi morala malo osebne note vpeljati v posnetek in nam, potencialnim nakazateljem, vsaj pojasniti nastalo situacijo. Če ti je nekdo namenil nekaj denarja, ima pravico vedeti vsaj malo ozadja in kaj imaš namen s tem denarjem narediti. Povedala bi lahko, zakaj nimaš strehe nad glavo, čeprav si jo ves čas bivanja v Ameriki (predvidevam) imela, zakaj trenutno nimaš niti centa, zakaj ne delaš, zakaj ti nihče (starši, igralski znanci, prijatelji) ne pomaga. Nihče ne ve praktično ničesar."

Obenem so ji številni svetovali, naj v trenutnem položaju pač opusti svojo igralsko kariero in si poišče običajno službo, čeprav je to v času pandemije verjetno bistveno težje. Ob tem ji je nekdo postavil tudi vprašanje, zakaj se že prej, ko se je začelo jasno kazati, da je svet zaradi novega koronavirusa v velikih težavah, ni vrnila v Slovenijo.

