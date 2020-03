V času epidemije je najbolj varna možnost samozadovoljevanje

Ministrstvo za zdravje New Yorka sporoča, da je kljub prebujanju pomladi v teh časih vsak sam sebi najboljši oziroma najbolj varen spolni partner. "Masturbacija ne bo širila koronavirusa," sporoča newyorško zdravstveno ministrstvo in dodaja, da še posebej, če si človek roke umiva z milom in vodo najmanj 20 sekund pred in po tem.

Nikar se ne podajajte v avanture z neznanci

"Spolni odnosi v majhnem krogu ljudi najbolje preprečijo širjenje koronavirusa," nadaljuje ministrstvo, ko navaja, da je za samozadovoljevanjem najbolj varen spolni odnos z nekom v istem gospodinjstvu.

Nikar pa se ne podajate v posteljno rekreacijo z nekom zunaj gospodinjstva, če že, pa z visoko stopnjo osebne higiene in kondomi. Ministrstvo vsem ljudem priporoča, naj se odločajo za videozmenke, pošiljanje vročih sporočil ali spletne klepetalnice, poroča STA.