Na Hrvaškem okuženih 46 ljudi več kot v ponedeljek

Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš je danes potrdil, da so na Hrvaškem do zdaj potrdili 361 okužb z novim koronavirusom, kar je 46 več kot v ponedeljek popoldne. V bolnišnicah je na ventilatorjih šest ljudi. Pet ljudi je ozdravelo. V samoizolaciji je približno 1.300 ljudi, ki so bili v neposrednem stiku z okuženimi.

Čeprav je 46 novih okužb v manj kot enem dnevu največje zvišanje števila primerov na Hrvaškem po prvem primeru, ki so ga zabeležili 25. februarja, je Vili Beroš izrazil zadovoljstvo, ker je okuženih od ponedeljka manj, kot so pričakovali. Kot je dodal, je na ventilatorjih šest ljudi, kar je eden več kot v ponedeljek. Stanje vseh obolelih je stabilno.

Beroš je na današnji redni novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite tudi povedal, da so do zdaj testirali več kot 3.000 vzorcev zaradi suma okužbe. Kot je dodal, je povprečna starost obolelih s covid-19 nekaj več kot 49 let. Med obolelimi je 56 odstotkov moških in 44 odstotkov žensk.

Večina bolnikov je srednjih let

Med obolelimi jih je nekaj manj kot 13 odstotkov starih od 60 do 70 let ter šest odstotkov starih od 70 do 80 let. Večina bolnikov s covid-19 je srednjih let. Gre za ljudi, ki so potovali v tujino in so se tam tudi okužili, so še pojasnili.

Največ okuženih so zabeležili v Zagrebu, in sicer 163. V istrski županiji so do zdaj potrdili 34 primerov okužbe, v primorsko-goranski in varaždinski pa po 28.

Na območju Zagreba se tla še vedno tresejo Prebivalce Zagreba je tudi danes nekaj po 7. uri stresel šibak potres z magnitudo 1,7, potem ko je v nedeljo območje hrvaške prestolnice stresel močan potres z magnitudo 5,5. Po podatkih hrvaške seizmološke službe so do ponedeljka do polnoči zaznali 74 popotresnih sunkov, ki so se nadaljevali tudi danes. Večina popotresnih sunkov je do ponedeljka do polnoči imela magnitudo do 2, medtem ko je 23 sunkov imelo magnitudo med 2 in 3, šest med 3 in 4, eden pa je bil na meji magnitude 5, je razvidno iz grafikona, ki ga je objavila seizmološka služba na Twitterju. Za posledicami poškodb v nedeljskem potresu je v ponedeljek umrla najstnica, ki je imela hude poškodbe glave. Poškodovana je bila v stanovanju v središču mesta. V potresu je bilo poškodovanih še 26 ljudi, med njimi 17 huje.

V samoizolaciji je 1.300 ljudi

Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Tihomir Capak pričakuje, da se bo število okuženih povečalo, ker je v samoizolaciji skoraj 1.300 ljudi, ki so bili v neposrednem stiku z okuženimi.

Člani štaba so znova pozvali prebivalce, naj ostanejo doma. Opozorili so, da bodo vse kršitelje ukrepov v okviru samoizolacije kaznovali, ne glede na to, da nekatere pravosodne institucije trenutno ne delujejo povsem.