Tudi bolniku v Sloveniji dali zdravilo, ki bi lahko pomagalo pri zdravljenju okužbe s koronavirusom #video

Zdravstvena obravnava bolnikov, okuženih z novim koronavirusom, temelji predvsem na podpornem zdravljenju tako, da bolnikom ponudijo kisik, znižujejo telesno temperaturo in uravnavajo vnos tekočin.

"Nekaterim bolnikom z izbranimi indikacijami in po presoji zdravniškega tima uvajamo tudi poskus zdravljenja z zdravili, ki so že znana, vendar prvotno namenjena za zdravljenje drugih bolezni," pojasnjuje infektologinja Kristina Nadrah.

Zdravljenje na individualni ravni

Med temi zdravili sta klorokin in hidroksiklorokin. Prvo se je uporabljalo za zdravljenje malarije, zdaj pa se obe uporabljata za zdravljenje avtoimunskih bolezni. Obolelim s koronavirusom dajejo tudi zdravilo ritonavir/lopinavir, prvotno namenjeno za zdravljenje pri okužbi z virusom HIV.

"V kombinaciji trenutno predpisujemo ta zdravila, ne vemo pa, ali je učinkovito," je še poudarila infektologinja in dodala, da gre pri tovrstni terapiji za poskus zdravljenja. "Zelo nas omejujejo kontraindikacije," je povedala Nadrahova.

Med te se štejejo že prej predpisana zdravila in določena bolezenska stanja, pri katerih omenjenih zdravil okuženi ne morejo prijemati. Kot je še poudarila infektologinja, se pri zdravljenju s tovrstnimi zdravili pristojni odločijo na individualni ravni.

Infektologinja Kristina Nadrah Foto: posnetek zaslona

Nadrahova je še povedala, da na infekcijski kliniki v Ljubljani zdravijo tudi s poskusnim zdravilom remdesivir, ki je bilo razvito kot zdravilo proti eboli. Ker to še ni registrirano in ker nima dovoljenja za promet kot zdravilo za novi koronavirus, je zdravilo Sloveniji daroval ameriški proizvajalec.

Kot je povedala Nadrahova, je zdravilo remdesivir prejel bolnik na intenzivni enoti. Pri pacientu, ki je prejemal zdravilo, se je sicer zdravstveno stanje izboljšalo, vendar ni znano, ali je bilo to zaradi zdravila ali naravnega poteka bolezni in dobrega podpornega zdravljenja.

Kot še zagotavlja infektologinja Nadrahova, je zdravljenje v njihovi bolnišnici primerljivo z zdravljenjem po Evropi. Na voljo so jim vsa zdravila, slovenski strokovnjaki pa so v dnevnem stiku s tujimi kolegi.

Izpoved pacienta, ki se je zdravil na infekcijski kliniki

Da si slovenski zdravniki in zdravstveno osebje v tem obdobju, ko v državi vladajo izredne razmere zaradi epidemije koronavirusa, zaslužijo pohvalo, je priča tudi zapis bolnika A. F., ki je bil zaradi okužbe teden dni hospitaliziran na ljubljanski infekcijski kliniki.

Kot je dejal v svojem zapisu, do zdaj ni imel izkušenj z našim zdravstvenim sistemom in je bil zato nad strokovnostjo zdravniškega osebja nadvse zadovoljen. "Prav vsi, od pomožnega osebja, medicinskih sester in zdravnikov, so vrhunski strokovnjaki in predvsem ljudje z veliko začetnico. Vedno imajo lepo besedo za pacienta, pa če še tako težko delajo," je zapisal A. F. in med drugim pohvalil tudi bolnišnično hrano.

"Rad bi se še enkrat zahvalil prav vsem z infekcijske klinike v Ljubljani za požrtvovalno delo, ki presega vse zahtevane standarde," je ob koncu še zapisal pacient in dejal, da je srečen, ker za nas skrbijo dobri ljudje.

Kitajska naj bi razvila cepivo za koronavirus

Sicer pa naj bi ravno prejšnji teden kitajsko obrambno ministrstvo sporočilo, da so kitajski znanstveniki uspešno razvili cepivo proti koronavirusu. Cepivo naj bi razvili na vojaški akademiji za medicinske znanosti v Pekingu. Po navedbah kitajskih oblasti je cepivo pripravljeno, prav tako so pridobili dovoljenje za testiranje cepiva na ljudeh.