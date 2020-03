"Vlada bo za boj proti koronavirusu namenila toliko sredstev, kolikor bo treba" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada bo za boj s posledicami epidemije koronavirusa namenila toliko sredstev, kolikor bo treba, je danes poudaril uradni govorec kriznega štaba vlade Jelko Kacin. Vlada bo odslej vsak dan informacije podajala ob 11. in 17. uri.

Do 14. ure je bilo v Sloveniji potrjenih 442 primerov okužb, testirali so 13.812 ljudi. Danes je v UKC Ljubljana umrl tretji bolnik s potrjeno okužbo koronavirusa.

Kot je povedal Kacin na novinarski konferenci ob 17. uri, bo vlada vsak dan ob 11. uri in ob 17. uri podala izjavo o ključnih informacijah. Vlada sicer pospešeno pripravlja obsežnejši zakonski paket za pomoč državljanom in gospodarstvu, tako imenovani protikorona paket, je dejal Kacin. Zakonski paket za obravnavo v DZ želi pripraviti do konca tedna.

Vlada bo na večerni seji obravnavala smernice za pripravo tako imenovanega protikorona paketa. "Temeljni namen je ohraniti delovna mesta, socialno stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis, potenciale v znanosti, kulturi in družbi na sploh," je poudaril. "Vlada bo za vse našteto namenila toliko sredstev, kot jih bo treba," je dodal.

Kacin: Državljani se vse bolj držijo ukrepov vlade

V pomoč ministrstvom pri oblikovanju prvega zakonskega paketa s prioriteto hitre finančne pomoči prebivalstvu za preprečitev in hkrati blažitev posledic epidemije so pripravili strokovno skupino za pomoč, ki jo vodi Matej Lahovnik. Ta je pripravila prvo gradivo, piše STA.

Kot je dejal Kacin, se državljani vse bolj držijo ukrepov vlade. Bodo pa na eni od prihodnjih vladnih sej govorili tudi o morebitnih dodatnih ukrepih.

Foto: Vlada RS