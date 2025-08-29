Logarju denar za kampanjo s pomočjo zdajšnjih kadrov SDS

K julijski pripojitvi stranke Konkretno k stranki Demokrati, s čimer je slednja postala upravičena tudi do sredstev, ki jih Konkretno dobiva iz proračuna, so v veliki meri prispevali kadri, ki so danes aktivni v SDS, piše današnja Mladina. Ob tem menijo, da je razlog za tako "pomoč" interes SDS, da Demokrati Anžeta Logarja pridejo v DZ.

V tedniku Mladina so spomnili, da je stranka Konkretno, naslednica SMC, ki jo je tedaj vodil Zdravko Počivalšek, na zadnjih volitvah nastopila v zavezništvu Povežimo Slovenijo, skupaj še z nekaterimi manjšimi zunajparlamentarnimi strankami, pri čemer je šlo za projekt, ki "brez dejavnega sodelovanja in podpore SDS ne bi mogel nastati".

Velik del najpomembnejših kadrov te platforme je namreč prišel iz SDS ali iz strank, kot je SLS, ki so že pred tem igrale igro, usklajeno s SDS, navaja tednik. Zanjo sta recimo kandidirala nekdanja poslanca SDS Zvonko Lah in Tomaž Štebe. Za mesto poslanke se je potegovala občinska svetnica SDS v Novem mestu in kandidatka SDS za poslanko na parlamentarnih volitvah leta 2018 Marjanca Trščinar Antić, na listi je bil Janez Cimperman, župan Iga, ki ga je SDS še nekaj mesecev pred tem predstavljala kot svojega evidentiranega kandidata za poslanca.

Mladina poleg še nekaterih nekdanjih članov SDS izpostavlja tudi poslanca Počivalškove stranke Moniko Gregorčič in Gregorja Periča, katerih vpliv v poslanski skupini je bil ključen, da je SMC podpirala tretjo Janševo vlado, danes pa sta dejavna člana SDS.

Tudi Cimperman je danes član izvršilnega odbora ljubljanskega dela SDS, Počivalšek pa je jeseni 2023 postal predsednik Gospodarsko-podjetniškega foruma SDS.

V stranki Konkretno so junija 2023 izvolili tudi novo generalno sekretarko, Ksenijo Flegar, ki je dobila nalogo izpeljati tranzicijo k Demokratom. Flegarjeva je ta mesec postala asistentka pri evropski poslanki SDS Zali Tomašič. Po pojasnilih zadnjega predsednika Konkretno Janeza Demšarja za Mladino se je Flegar sicer potem, ko je dobila ponudbo SDS, iz procesa združevanja strank izločila.

Glede Periča in Gregorčič pa je dejal, da sta sprva pokazala zanimanje za združitev z Demokrati, zato ga je presenetilo, ko sta se nazadnje pridružila SDS.

Logar podrobnosti dogajanja znotraj Konkretno ne pozna

V SDS so torej iz stranke Konkretno prešli vsi ključni kadri, medtem ko je denar stranke Konkretno s pripojitvijo stranke k Demokratom prešel tja.

In tega ni malo, saj je stranka Konkretno na podlagi rezultata na zadnjih volitvah upravičena do proračunskih sredstev. Lani je dobila nekaj več kot 76.600 evrov od skupno dobrih 88 tisoč evrov prihodkov. Po podatkih Mladine pa se bo v tem tempu do prihodnjih volitev na njen račun steklo 186 tisoč evrov, kar pa je že znesek, s katerimi si lahko stranke v celoti financirajo volilno kampanjo. Levica je na primer leta 2022 za volilno kampanjo, ki ji je prinesla vstop v DZ in pozneje tudi vlado, porabila 133 tisoč evrov, je spomnil tednik.

Na očitke, da so v SDS poskrbeli za priključitev Konkretno k Demokratom in s tem v resnici plačali njihovo volilno kampanjo, je Anže Logar za Mladino odgovoril, da podrobnosti dogajanja znotraj Konkretno pred združitvijo ne pozna.

Odgovor na vprašanje, zakaj si ni SDS priključila stranke Konkretno in pobrala njenega denarja, kar bi, glede na to, da so jo obvladovali kadri, ki so ji bili blizu, bržkone lahko dosegla, v Mladini vidijo v volilni računici. "Janez Janša lahko četrto vlado sestavi le s primernimi koalicijskimi partnerji, ti pa morajo na volitvah dobiti dovolj glasov," so zapisali in dodali, da so v SDS očitno ocenili, da se bo naložba v Logarja vsem bolje obrestovala.