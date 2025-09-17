Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev in predsednik stranke Demokrati Anže Logar ni uspel zbrati zadostnega števila poslanskih podpisov za sklic izredne seje državnega zbora glede ustanovitve nove obrambne družbe Dovos. Pobudo so podprli le poslanci NSi in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, največja opozicijska stranka SDS pa je ni podprla.

Ker Logarju ni uspelo zbrati zahtevanih 23 podpisov, se izredna seja ne bo mogla izvesti. Ob tem se kaže tudi, da v opoziciji ni enotnosti glede njegove pobude.

Na neenotnost opozicije se je odzval tudi Janez Janša, ki je na družbenem omrežju X zapisal: "Zahtevo za sklic seje DZ lahko vložiš, ko zbereš 23 podpisov poslancev. In ne obratno."

Zanimivo je vse od leta 2021 spremljati tišino o #IranNLBgate, kjer je šlo za dokazan kriminal stoletja.#StopKorupciji pic.twitter.com/tfPkAhppIt — Janez Janša (@JJansaSDS) September 15, 2025

Vprašanja integritete Logarjevih zaveznikov

Podporo Logarju so izrazili tudi v NSi, stranki, ki se je v prejšnji vladi večkrat znašla v središču vprašanj transparentnosti v času, ko sta bila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in minister za zunanje zadeve Anže Logar. Vzporedno pa odmeva primer poslanca državnega zbora Tineta Novaka, ki je bil izvoljen na listi Gibanja Svoboda, nato pa prestopil k Logarju ter mu s tem omogočil oblikovanje poslanske skupine. Kot je februarja poročal portal 24ur, je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) prejela prijavo, ki je nakazovala na morebitno podkupovanje ob Novakovi odločitvi. Ker je prijava vsebovala očitke o kaznivih dejanjih, jo je KPK odstopila Policiji, sama pa je postopek zaključila. Vprašanja o tem, v kateri fazi je primer, smo naslovili tudi na policijo.

Foto: STA

Po navedbah 24ur prijava namiguje, da naj bi Novak prestopil k Logarju v zameno za pomoč pri pridobitvi funkcije posebnega odposlanca pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). V Gibanju Svoboda, od koder je Novak odšel, so prestop označili kot izdajo zaupanja volivk in volivcev. Sam Logar je očitke o podkupovanju zavrnil kot 'unikum' in poudaril, da bo v primeru potrebe pripravljen pričati.

Afera NSi: sum fiktivnih pogodb in obvodnega financiranja prek inštituta

NSi se je v zadnjem obdobju znašla tudi v središču parlamentarnih preiskav zaradi suma obvodnega financiranja prek Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Po ugotovitvah preiskovalne komisije naj bi podjetja, ki so pridobivala državne posle, del sredstev nakazovala inštitutu, od tam pa naj bi denar stekal k sodelavcem stranke. V NSi vse očitke zavračajo.

Dovos – novo državno podjetje za obrambo in varnost

Slovenski državni holding (SDH) je ustanovil novo obrambno podjetje Dovos, družbo za obrambo, varnost in odpornost, ki je bila danes vpisana v sodni register. Z vlaganji v slovenska podjetja bo podpirala razvoj in trženje proizvodov ter storitev na področju obrambe, varnosti in odpornosti, ob tem pa krepila nacionalne zmogljivosti in prispevala h gospodarskemu razvoju države.