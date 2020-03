Minister Logar: Vsi, ki hočete domov, upoštevajte polete #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za zunanje zadeve Aleš Logar je v današnji izjavi za javnost še enkrat pozval vse slovenske državljane, ki so v tujini in bi se radi vrnili domov, naj se prek spletne strani ministrstva za zunanje zadeve javijo krizni celici konzularne službe.

V zadnjem tednu je pristojnim uspelo v domovino pripeljati več kot 300 državljanov Slovenije, z več kot 400 pa so navezali stike in jim pomagali z informacijami o možnostih vrnitve nazaj v domovino.

Če želite priti domov, se morate držati poletov

Več kot tisoč Slovencev je še vedno v tujini: ali v drugih članicah EU ali v tretjih državah – in so se odzvali pozivu zunanjega ministrstva, da bi želeli priti nazaj v Slovenijo. Približno 500, jih je po besedah zunanjega ministra Aleša Logarja na območju Evropske unije. Še več naj bi jih bilo v Združenem kraljevstvu, preostali so razdrobljeni po vsem svetu.

Kot je v današnji izjavi za javnost dejal Logar, je bila repatriacija državljanov Evropske unije, ki so zaradi izrednih ukrepov in razmer za zajezitev koronavirusa covid-19 ostali v tujini, ena od osrednjih tem videokonference zunanjih ministrov Evropske unije.

Ob tej priložnosti je zato še enkrat pozval vse, ki so v tujini in bi se radi vrnili domov, naj izpolnijo obrazec, ki je dostopen na spletni strani ministrstva za zunanje zadeve. "Evropska unija je vzpostavila sistem enega centra, ki koordinira ponudbo prostih sedežev na posameznih poletih. Tisti, se prijavijo za vrnitev domov, naj dosledno upoštevajo ure poletov," je še opozoril Logar.

Spomnimo, da je prejšnji teden sedem slovenskih državljanov zavrnilo evakuacijo s Kanarskih otokov, saj naj bi raje "počakali na ugodnejšo varianto". Tovrstno početje je izjemno neodgovorno, kot pravi vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter, saj se okno za vračanje v domovino res že zelo zapira.

Zahvalil se je sosednjim državam

Kot je še med drugim povedal Logar, je videokonferenco zunanjih ministrov EU izkoristil tudi za to, da se je zahvalil sosednjim državam, s katerimi jim je v preteklih dneh, kljub omejitvam glede prehodov meja, uspelo uskladiti nemoteno delovanje transportne poti za pretok blaga. "Začetne zastoje tranzitnih poti nam je uspelo urediti tako, da ta zdaj poteka ustaljeno in ob spremstvu policije, ki tovor spremlja iz ene države v drugo," je dejal minister Logar.

Slovenski zunanji minister je med drugim na videokonferenci navedel tudi problematiko pri dobavi medicinske opreme. "Prihajamo v obdobje, ko nam kronično primanjkuje medicinske opreme. Trenutno je Kitajska edina, ki zagotavlja material za vse članice EU," je povedal minister Logar.

"Zato smo na današnji videokonferenci predlagali, da bi Evropska unija uveljavila svoj položaj prek skupnega javnega naročanja materiala. EU je že objavila neke razpise javnih ponudb za določeno opremo. V prihodnjih dneh bo EU opravila tri nove razpise," je povedal Logar.

Prvi razpis bo za maske, rokavice in očala, drugi za respiratorje, tretji pa za pridobitev ustrezne količine testerjev za koronavirus. "Slovenija se bo prijavila na vse tri, ker samo na tak način lahko dobimo določeno količino materiala," je med drugim še povedal Logar.

O kolikšni količini materiala je govora, za zdaj še ni znano.