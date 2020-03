Na Kitajskem testirajo cepivo proti novemu koronavirusu

Na Kitajskem so začeli prvo fazo kliničnega testiranja cepiva proti novemu koronavirusu, pri katerem sodeluje 108 prostovoljcev. Pristojne oblasti so zeleno luč za začetek testiranja prižgale pretekli torek. Testiranje cepiva so pretekli teden začeli tudi v ZDA.

Prostovoljci, ki so že začeli prejemati cepivo, so stari od 18 do 60 let. Razdeljeni so v tri skupine in bodo prejeli različne odmerke. Vsi prihajajo iz mesta Wuhan, kjer se je novi koronavirus konec lanskega leta prvič pojavil, poroča STA.

Medtem ko se pandemija novega koronavirusa nezadržno širi po svetu, si farmacevtske družbe in raziskovalni laboratoriji po svetu prizadevajo, da bi čim hitreje razvili cepivo proti virusu.

Za zdaj ne obstaja odobreno cepivo ali zdravilo za bolezen covid-19, za katero je po svetu umrlo že več kot 14.400 ljudi.

Testiranja začeli tudi v ZDA

Testiranje cepiva proti novemu konoravirusu so pretekli teden začeli tudi v ZDA. Po ocenah bo celoten postopek do začetka cepljenja širše javnosti trajal najmanj 18 mesecev. Uvodoma le preverjajo stranske učinke cepiva.

Protivirusno zdravilo remdesivir, ki ga izdeluje ameriška farmacevtska družba Gilead Sciences, je že v zadnji fazi kliničnega testiranja v Aziji. Zdravniki na Kitajskem so poročali, da je zdravilo dokazano učinkovito v boju proti bolezni covid-19, še poroča STA.