Kolesar Matej Mohorič se zaveda resnosti situacije, povezane z ukrepi za zajezitev novega koronavirusa in posledicami, ki jih prinašajo. Pravi, da je njegova fizična pripravljenost trenutno drugotnega pomena, bolj ga skrbijo ranljive skupine in zastoj gospodarstva. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Koronavirus je močno zarezal v svet športa. Prvič v zgodovini olimpijskih iger se je zgodilo, da bodo le-te prestavljene, na prihodnje leto pa je prestavljeno tudi evropsko prvenstvo v nogometu.

Do najmanj konca aprila je prekinjena tudi kolesarska sezona. Italijanski Giro čaka na nov termin, enako velja za spomladanske klasike. Organizatorji so že odpovedali vrhunec kolesarske sezone pri nas, dirko Po Sloveniji, marsikdo meni, da bi tudi francoski Tour, predviden za obdobje med 27. junijem in 19. julijem, moral najti drug terminski okvir.

"Ogrožene so ranljive skupine, skrb vzbujajoče pa je tudi stanje v gospodarstvu"

Posledice koronakrize seveda občuti tudi slovenski kolesar Matej Mohorič iz moštva Bahrain McLaren, ki se zaveda resnosti trenutne situacije. "Zaradi virusa so ogrožena življenja ljudi v rizičnih skupinah, še bolj zaskrbljujoče pa se mi zdi, da je zaradi ukrepov boja proti virusu zastalo svetovno gospodarstvo," opozarja.

"Če bomo spoštovali ukrepe, bomo prej nazaj na delovnih mestih"

Mohorič, ki je nazadnje dirkal v februarju, ko je v Španiji nastopil na dveh dirkah (na dirki po Andaluziji je bil v kronometrski etapi 11., na dirki Volta a la Comunitat Valenciana pa 3. v etapi), ne želi ugibati, kdaj se bo športno kolesje spet zavrtelo. "Časi so nepredvidljivi in vse bo odvisno od ljudi. Če bomo vsi spoštovali ukrepe za zajezitev širjenja pandemije, se bomo na svoja delovna mesta vrnili prej, kot če smo neprevidni in neobzirni do skupnosti," poudarja.

Skrbi ga, kaj bo z ljudmi v rizičnih skupinah, zaveda pa se tudi velikega udarca, ki ga bo kriza pustila v gospodarstvu.

"Veliko ljudi in podjetij bo imelo finančne težave, če se stvari hitro ne postavijo nazaj na stare tirnice. Mislim, da je večina ljudi šele v zadnjih dneh sprejela dejstvo, da je vse skupaj skrajno resno. Zdi se mi, da ljudje v Sloveniji v veliki večini spoštujejo ukrepe vlade in da smo na dobri poti, da se izognemo še globlji krizi."

Forma je trenutno drugotnega pomena

Kar zadeva njegovo formo, pravi, da je fizična pripravljenost trenutno drugotnega pomena. "Dirk še dolgo ne bo in dovolj bo časa, da se nanje pripravim, ko bodo razmere to dovoljevale."

Pozitivno okno

Glede na to, da je znan po tem, da vedno in povsod najde žarek upanja, je nekaj pozitivnega našel tudi v trenutni situaciji. "Trenutno imamo čas, da urejamo svoje domove, postorimo stvari, za katere sicer težko najdemo čas in voljo. V krogu družine lahko negujemo medsebojne odnose in poskusimo čim bolj kvalitetno preživeti ta čas. Hkrati lahko vsak izmed nas premisli, če lahko pomaga tistim, ki so v teh dneh polno zaposleni," poziva Mohorič.