"Če bi Dirko po Franciji morali odpovedati, potem ne oklevajmo"

Mednarodna kolesarska zveza je za zdaj sprejela odločitev, da do vključno aprila iz preventivnih razlogov odpove vse kolesarske dirke. Kaj se bo zgodilo maja, za zdaj ne ve nihče, je pa že zdaj znano, da je Giro d'Italia, ki bi se moral začeli 9. maja v Budimpešti, predstavljen.

Francoski kolesar Bernard Hinault, petkratni zmagovalec Dirke po Franciji, je v pogovoru za francoski časopis Le Parisien poudaril, da bi Tour, če bi s tem pomagali zajeziti širjenje virusa, morali odpovedati in pri tem gledati na širšo sliko.

Petkratni zmagovalec Dirke po Franciji Bernard Hinault meni, da bi se morali čim prej odločiti, ali dirka bo ali ne. Foto: Getty Images

Na Dirki po Franciji bi morali nastopiti tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain McLaren).

Življenje je pomembnejše od športa

"Šport je čudovit. Dirka po Franciji prinaša fantastično zabavo, a življenje je bolj pomembno kot to. Govorimo o smrtnem tveganju in v takih primerih kolesarstvo ni pomembno. Če bi dirko morali odpovedati, nikar ne oklevajmo. Nasproti nam stoji prekleta bolezen, precej bolj resno je, kot se zdi."

Foto: Reuters

S tem se očitno še pred dnevi ni strinjal direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme, ki je še prejšnji teden na dirki Pariz−Nica, ki je na začudenje mnogih potekala kljub epidemiji, na vprašanje o možnosti odpovedi Toura zaradi koronavirusa dejal, da sta ga do zdaj ustavili samo dve svetovni vojni in ni kazal navdušenja nad tem, da bi Tour odpihnil virus.

A glede na to, da je v začetku tedna francoski predsednik Emmanuel Macron izjavil, da je Francija v vojni s pandemijo, danes verjetno razmišlja drugače.

Foto: Reuters

Tudi Hinault opozarja: "Gre za vojno proti virusu." Tudi to šteje, je opozoril in nadaljeval: "Nikakor si ne smemo privoščiti in izjaviti, da moramo Tour izpeljati za vsako ceno. Nisem jaz tisti, ki bo o tem odločal, in časa je še dovolj, a se vendarle moramo vprašati, ali je razumno, da pustimo ljudem, da navijajo ob cestah, če je to lahko nevarno. Dirko si vsak dan v živo ogleda po deset tisoč gledalcev na dan."

Hinault: Odločitev je treba sprejeti najpozneje do začetka junija

Hinault, ki je kot ambasador dirke že dolga leta vpleten v organizacijsko kolesje, dobro ve, kaj vse je potrebno za izvedbo tritedenske dirke, zato predlaga, da bi odločitev o izvedbi ali prestavitvi ali celo odpovedi dirke morali sprejeti najkasneje do začetka junija. Dirka bi se sicer morala začeti 27. junija v Nici.

"Začetek junija je skrajni rok," opozarja Hinault. "Treba je poskrbeti za marsikaj, od policijskega varovanja, rezervirati hotele … Iskreno, ne bi smeli oklevati," je pozval nekdanji vrhunski kolesar, ki je te dni, tako kot večina ljudi, v izolaciji. Sam jo preživlja na svojem posestvu v francoski regiji Bretanija, kjer, kot je dejal, seka drva in mu ni hudega.

Poziv kolesarjem: Trenirajte na trenažerjih

Kolesarje je pozval, naj ta čas izkoristijo sodobno tehnologijo in trenirajo doma na trenažerjih. Kot je dejal, v tem, da bodo kolesarji slabše pripravljeni, kot bi bili, če bi lahko trenirali normalno, ne vidi težav. "Bomo pač imeli počasnejši Tour," se je pošalil.