Kolesarska dirka Po Sloveniji, ki je največji kolesarski dogodek in edina etapna dirka v Sloveniji, bi morala letos doživeti že svojo 27. izvedbo. Uvedeni ukrepi za preprečevanje epidemije novega koronavirusa so že v tem trenutku takšni, da je organizacijski odbor dirke sprejel težko, a hkrati odgovorno odločitev, da dirko v letošnjem letu odpove.

Organizacija kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je lani dosegla rekordno gledanost in bi morala letos potekati med 10. in 14. junijem, je kompleksen projekt z velikim številom sodelavcev in partnerjev, pri čemer je časovna komponenta oziroma pravočasnost priprave vseh aktivnosti ključnega pomena. Ob upoštevanju vseh znanih dejstev in ukrepov so v Kolesarskem klubu Adria Mobil, ki je dolgoletni organizator dirke, po pogovoru s ključnimi deležniki in partnerji sprejeli odločitev, da kolesarsko dirko Po Sloveniji v letu 2020 odpovejo.

"Odločitev je bila vse prej kot lahka"

"V smislu organizacije bi morale v tem trenutku potekati že vse aktivnosti za izvedbo letošnje slovenske pentlje. Glede na dejstvo, da so vse aktivnosti na terenu do nadaljnjega preklicane ter da je pod vprašajem realna možnost financiranja dogodka, smo morali sprejeti odgovorno odločitev, da se letošnja dirka Po Sloveniji odpove," je o preklicu osrednjega kolesarskega dogodka pri nas povedal Bogdan Fink, dolgoletni organizacijski direktor. Odločitev je bila vse prej kot lahka, saj so bile številne aktivnosti v organizacijskem smislu že izvedene, dogovori s partnerji projekta in priprave na prvo javno predstavitev pa v polnem teku.

Zaradi koronavirusa je letošnja izvedba dirke Po Sloveniji odpovedana. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Odločitve o preklicu nismo sprejeli z danes na jutri, temveč preudarno, skrbno in upoštevajoč širši kontekst organizacije dirke. Sprejeti ukrepi s strani države v tem trenutku ne omogočajo več nadaljnjega izvajanja organizacijskih in promocijskih aktivnosti, obenem pa se moramo zavedati tudi dejstva, da bi z nadaljevanjem aktivnosti Kolesarski klub Adria Mobil kot glavni organizator dirke pričel prevzemati preveliko odgovornost v smislu zdravja in varnosti vseh sodelujočih. Iz vsega navedenega smo v organizacijskem odboru sprejeli odločitev, da se letošnja izvedba dirke odpove," je pojasnila Mojca Novak, predsednica organizacijskega odbora dirke.