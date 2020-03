Odpadle kolesarske spomladanske klasike in skrajšani Giro jeseni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je zaradi izbruha pandemije koronavirusne bolezni do konca aprila odpovedala vsa kolesarska tekmovanja pod svojim okriljem. Med odpovedanimi so največje kolesarske enodnevne dirke, spomladanske klasike, Pariz-Roubaix, Valonska puščica, dirka Liege-Bastogne-Liege in Amstel Gold.

Že prej so bile odpovedane dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, Strade Bianche, Milano-San Remo, dirki po Siciliji in Baskiji, Dirka po Flandriji, Dirka po Romandiji.

Krovna svetovna zveza za kolesarski šport je v videokonferenci s predstavniki organizatorjev dirk, moštev in kolesarjev potrdila namero, da sezono poskušajo vseeno izpeljati, kolikor se da v celoti, tako da bi jo podaljšali krepko v jesen, vse tja do novembra.

Po zaustavitvi širjenja pandemije koronavirusne bolezni bi tako enodnevne klasike poskušali izpeljati jeseni, prav tako bodo poskušali najti rešitev za Dirko po Italiji, ki najverjetneje zaradi epidemije na Apeninskem polotoku ne bo izpeljana v majskem terminu.

Dirka po Italiji bi se morala s tremi etapami začeti 9. maja na Madžarskem, a trenutno razmere v Evropi niso naklonjene športnim tekmovanjem. Organizatorji bodo odločitev o usodi Gira sporočili aprila. Do 3. aprila namreč velja odredba italijanske vlade o prekinitvi vseh javnih dogodkov v Italiji.

Kot je po sestanku, ki je zaradi preprečevanja širjenja okužbe potekal na daljavo, sporočila krovna zveza, bodo imele prednost načrtovane dirke v tistem obdobju. Bodo pa vsekakor v rezervnih terminih poskušali izpeljati Giro, dirke Milano-San Remo, Paris-Roubaix, žensko in moško Dirko po Flandriji, dirko Liege-Bastogne-Liege. Odpovedane spomladanske klasike bodo imele prednost. Mednarodna kolesarska zveza ne izključuje niti možnosti, da bi lahko v istem terminu izpeljali več dirk in bi se tako dirke prekrivale oziroma potekale sočasno.

Mednarodna zveza bo odboru direktorjev in odboru za profesionalno kolesarstvo naložila, da potrdi predlog, da se ženska in moška sezona dirk podaljšata do 1. novembra.

Tako obstaja možnost, da bi Dirko po Italiji izpeljali jeseni. To možnost je v pogovoru za France TV Sport omenil predsednik Ucija David Lappartient, ki je potrdil, da skupaj z organizatorjem dirke, agencijo RCS Sport, iščejo najbolj sprejemljivo rešitev za odpadli oziroma preloženi Giro.

"Trenutno se pogovarjamo o tem, da bi Dirko po Italiji izpeljali lokalno omejeno, s spremenjenimi etapami in verjetno tudi v krajši dolžini, kot je bilo sprva načrtovano," je omenil prvi mož kolesarstva. Za zdaj Dirka po Franciji ostaja na koledarju v skladu s prvotnimi načrti.

Dirka po Lombardiji je predvidena 10. oktobra, medtem ko je trenutni finale sezone World Toura, Dirka po Guangxiju na Kitajskem, od 15. do 20. oktobra.