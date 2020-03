OZS pojasnjuje: Zaščita igralcev. To smo postavili pred vse drugo.

Skoraj pri vseh kolektivnih športih v Sloveniji, razen hokeja, kjer še čakajo in razmišljajo, kaj narediti z državnim prvenstvom, so že potegnili črto. Kaj je bilo tisto ključno, da ste postavili zaporo in končali sezono?

Vsi smo v razmerah, v katerih nismo bili še nikoli prej. Prvi in glavni vzgib za to odločitev je bila zaščita igralcev. To smo postavili pred vse drugo. Zdravje športnikov je na prvem mestu in OZS je kot krovna organizacija dolžna poskrbeti za njih. Odločitev je bila sprejeta z največjo odgovornostjo, nismo se pa ozirali na druge športe ter kdo je že sprejel karkoli in kdo ne. Pri tem gre za izjemne razmere, ki so povezane z zdravjem, sklep je bil sprejet s tem ciljem. Seznam evropskih držav, ki so tudi že končale prvenstva, je iz dneva v dan vse daljši.

ACH Volley je tudi v tej sezoni pokazal, da je najboljša slovenska ekipa. Določitev prvaka po drugem delu torej ni sporna, o drugem mestu pa bi se bilo mogoče pogovarjati. Mariborčani bi resno napadli kamniški Calcit. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Do naslova sta tako prišla ACH Volley in Calcit Volley. Če pri moških ni dilem, je pri dekletih na vrhu veliko bolj izenačeno. V izjavi za javnost je predsednik OZS Metod Ropret dejal, da se lahko ''precej realno določimo končni vrstni red". Kaj pomeni realno, pogled na lestvico ali še kaj drugega?

Dejstvo je, da je bila odločitev, da smo sprejeli in potrdili državne prvake, za nas verjetno bistveno lažja, kot bo pri večini drugih zvez. Pri nas je bil redni del prvenstva odigran v celoti, odigrali smo tekme v modri in zeleni skupini. Vse ekipe so odigrale enako število tekem in s tega vidika je zadeva precej čista. Težje bo tistim, ki igrajo po drugačnih sistemih tekmovanj (na primer dvokrožne lige) in kjer ekipe še niso odigrale vseh tekem oziroma vsaka z vsako. Pri nas bi bilo sicer treba odigrati še četrtfinalne in polfinalne tekme ter finale, toda pri tem ni bil nihče kakorkoli oškodovan, saj so ekipe, kot že rečeno, odigrale enako število tekem pod enakimi pogoji. Precej verjetno je, da bi zadnje, če bi sezono podaljšali, težko zagotovili. Šole in dvorane so trenutno zaprte, a pozneje bi se lahko zgodilo, da ne bi imeli vsi enakih možnosti za trening. Prav tako je vprašanje, ali bi se v Slovenijo lahko vrnili tujci, ki so ob izbruhu koronavirusa v Sloveniji odšli domov. Menimo, da bi bil vrstni red v prvenstvu pod takimi pogoji precej bolj sporen.

Kamničanke so na zadnji tekmi modre skupine v Lukni razbile Novo KBM Branik in na lestvici prehitele bankirke. Izkazalo se je, da je ravno ta tekma določila, kdo bo državni prvak v sezoni 2019/20. Foto: CEV

Zakaj je boljše, da se podelijo naslovi, in kaj bi bilo drugače, če bi v tej izredni sezoni ostali brez prvakov?

Položaj, v katerem smo, po našem mnenju zahteva hitro ukrepanje. Nihče ne ve, koliko časa bo vse skupaj trajalo in kako se bo razvijalo. Trenutno ni na voljo nobene trdne podlage, vse temelji zgolj na ugibanjih. Kot sem že omenil, odigrano je bilo enako število tekem vseh ekip, to pa je bila v tem izjemnem položaju podlaga za določitev prvakov. Ta trenutek pripravljamo različne scenarije tudi za druge nedokončane lige kot tudi tekmovanja v mlajših selekcijah. Skrbno bomo proučili vse možnosti in tudi to, kako bodo v naslednji sezoni oblikovane lige, da ne bo katera od ekip na kakršen koli način oškodovana.

Nova KBM Branik je jasna: "Treba je gledati na zdravje vseh in tega se zelo dobro zavedamo. Ampak za podelitev naslova drugi ekipi pa mora OZS imeti tako pristojnost, pa je po statutu nima." Foto: CEV

Lestvica 1. DOL (ženske) po koncu drugega dela (14 + 5 tekem):

mesto ekipa točke dobljeni nizi izgubljeni nizi 1. Calcit Volley 51 17 2 2. Nova KBM Branik 49 16 3 3. SIP Šempeter 34 12 7 4. GEN-I Volley 32 10 9 5. ATK Grosuplje 17 7 12 6. Luka Koper 16 5 14

Ekipe bi lahko imele zaradi predčasnega konca sezone kar nekaj težav s svojimi sponzorji, ki jim pomagajo preživeti sezono. Če se to zgodi, bo zveza klubom v kakršnemkoli pogledu priskočila na pomoč?

O tem še nismo prejeli nobene informacije klubov. Dejstvo je, da smo tudi zveze v enakem položaju, saj se, kot lahko spremljate, tudi tekmovanja CEV in FIVB prestavljajo ali odpovedujejo. Te zadeve bomo reševali po končani bitki s koronavirusom in ko se življenje normalizira. Zdaj je na prvem mestu skrb za zdravje vseh nas.

