Odbojkarsko prvenstvo zaključeno, prvaki torej že znani

Odbojkarska zveza Slovenije je odločila, da je letošnje državno prvenstvo v 1. odbojkarski ligi zaključeno. Naslov slovenskih prvakov so osvojili odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, ki so prvaki postali že sedemnajstič, in odbojkarice Calcit Volleyja, za katere je to četrta lovorika.

Potem ko je OZS prejšnji teden po izredni seji Predsedstva OZS in tekmovalno-registracijske komisije do nadaljnjega prekinila vsa uradna tekmovanja, so pri slovenski krovni odbojkarski organizaciji zdaj sprejeli še odločitev, da je prvenstvo v okviru 1. odbojkarske lige za sezono 2019/20 zaključeno.

"Odločitev o prekinitvi vseh tekmovanj smo na Odbojkarski zvezi Slovenije sprejeli med prvimi in glede na razmere je bila tokratna odločitev, da prvenstvo zaključimo, edino logično nadaljevanje. Tekmovanje nam je uspelo pripeljati do faze, ko lahko precej realno določimo končni vrstni red. Za enak korak so se pred nami že odločile Nemčija, Avstrija, Švica, Finska, Estonija in Belgija. Po moji oceni smo se kot krovna organizacija odzvali dobro in če bodo razmere vplivale tudi na preostala naša tekmovanja, bomo na OZS poskrbeli, da klubom oz. ekipam v naših ligah zagotovimo transparentnost nastopanja tudi v sezoni 2020/21," je pojasnil predsednik OZS Metod Ropret.

Moštva v elitni slovenski ligi so prvenstvo tako zaključila po rednem delu prvenstva in tekmah v modri oz. zeleni skupini, pred njimi je bila le še končnica. Slovenske prvake in prvakinje ter nosilce odličij so torej določile trenutne lestvice.

Kamničanke so četrtič postale državne prvakinje. Foto: Klemen Brumec

Pri moških je naslov državnih prvakov pripadel odbojkarjem ACH Volleyja Ljubljana. Ljubljančani, za katere je to že tretja lovorika v letošnji sezoni, saj so se veselili zmag v pokalnem tekmovanju in v srednjeevropski ligi MEVZA, so naslov prvakov osvojili šestnajstič zapored. Drugo mesto je pripadlo Calcit Volleyju, tretje Merkur Mariboru. Odbojkarice Calcit Volleyja so si prvo mesto na lestvici pred začetkom končnice zagotovile z zmago v zadnjem krogu, ko so v začetku marca na gostovanju v Mariboru premagale Novo KBM Branik in večne tekmice izrinile z vrha razpredelnice. Kamničanke se tako veselijo svojega četrtega naslova, zadnjič so bile najboljše v sezoni 2015/16 in druge letošnje lovorike, saj so slavile tudi v srednjeevropski ligi. Tretje mesto je osvojil SIP Šempeter.

Velja še omeniti fair play potezo Krke, ki je, čeprav zadnja tekma 6. kroga modre skupine ni bila odigrana, sprejela uvrstitev na 6. mesto, 5. mesto pa prepustila Panviti Pomgrad.