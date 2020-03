Koronavirus potrjen tudi v vrstah ACH Volleyja

Po hokejski ekipi Jesenic so od slovenski kolektivov okužbo s koronavirusom potrdili tudi pri ACH Volleyju. Gre za igralca, ki naj bi zbolel na privatnem dogodku in ni imel stiska z ostalim kolektivom oranžnih zmajev. V ekipi še vedno potekajo treningi, iz preventivnih razlogov pa so odpovedali tudi sobotno tekmo v Murski Soboti.

"V klubu smo včeraj po tekmi s Krko dobili informacijo, da je eden izmed igralcev kluba ACH Volley Ljubljana, ki je sicer bil v izolaciji od začetka tedna, bil pozitiven na testu za koronavirus (COVID-19). Igralec naj bi se okužil na petkovem privatnem dogodku in od takrat ni bil v stiku z nobenim drugim igralcem ali članom ekipe, tako strokovnega štaba kot operativne službe. Treningi v Stožicah tako trenutno niso prekinjeni, vsi ostali igralci se počutijo dobro in zaradi obolelega igralca ni posledic. Igralec se sicer že počuti bolje in je v samooskrbi," so v uradnem sporočilu zapisali pri taboru slovenskih državnih prvakov.

Čeprav je zadeva pod kontrolo, vsaj tako kaže so v klubu sporočili, da je "zaradi preventivnih ukrepov je odpovedana sobotna tekma v Murski Soboti, ki bi za zmaje bila zadnja tekma modre skupine." Za ACH Volley sicer tekma ne odloča o ničemer več, obratno pa je pri Panviti in Krki, ki se še borita za peto mesto in na papirju lažjega tekmeca v četrtfinalu.

