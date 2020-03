Slovenska reprezentantka "ujeta" v žarišču epidemije: v Italiji danes umrlo 163 ljudi #video

Odbojkarice Pomija bi se morale v nedeljo pomeriti z ekipo Busto Arsizio, a so organizatorji zaradi varnostnih razlogov tri ure pred začetkom dogodek odpovedali. Ena izmed Laninih soigralk je namreč imela visoko vročina in hud glavobol, ki sta ena od simptomov bolezni, ki trenutno po Evropi in drugje po svet ustrahuje staro in mlado. Vodilni pri Pomiju so se odločili, da zaradi varnosti tekmo odpovejo in igralke pošljejo v izolacijo, kjer bodo počakali, če je vzorec pozitiven. V karanteni tako kot celotna Italija je tudi slovenska reprezentantka.

V ekipi Pomi Casalmaggiore je Lanina soigralka kazala znanke gripe, ni pa še jasno, ali ima koronavirus. Foto: Diego Crotti

"Življenje se sicer ni ustavilo"

"Sama pri sebi vidim, bolj, ko poslušam televizijo in berem novice, bolj sem nervozna, a ko pogledam skozi okno, vidim, da se življenje ni ustavilo, še vedno je bolj ali manj vse enako kot prej. Vsaj tako je bilo do uvedbe karantene. Seveda se zavedam, zakaj vodilni možje države med ljudi trosijo strah, saj je to edini način, da se zadeva vsaj malce zajezi. Odpoved vseh športnih in kulturnih dogodkov, kjer se zbere veliko ljudi, je prvi korak k temu, kar se pa tiče nakupovalnih središč pa je bolj ali manj vse odprto. Vsa večja trgovska središča so zdaj odprta do 18. ure, kar pomeni, da so malce skrajšali delovni čas," pove Lana, ki jo zdaj čaka enomesečni premor, saj se bo tekmovanje, če ne bo prišlo do novih sprememb, začelo šele 3. aprila.

Italijanske oblasti pozivajo ljudi, da ostanejo v svojih domovih:

Odbojkarske tekme v Sloveniji brez gledalcev Tekmovalno-registracijska komisija Odbojkarske zveze Slovenije je v torek, 10. marca, sprejela sklep, da bodo vse tekme pod okriljem OZS, ki se odvijajo v zaprtih prostorih, zaradi koronavirusa do preklica potekale za zaprtimi vrati, torej brez prisotnosti gledalcev. OZS poziva vse klube in organizatorje tekem, da sklep upoštevajo brez izjeme.

"Največji problem je ..."

V tem času ne bodo niti trenirali, saj je vlada v svoji deklaraciji o odpovedi javnih dogodkov odsvetovala tudi to. "Ne bomo trenirali, saj je odsvetovano tudi to. Po prvi odpovedi smo, zdaj pa je očitno vse bolj resno. Največji problem je v tem, saj nihče ne ve, kako se zadevo ustavi. Vse so že poskušali, pa je vse le še huje. Dejansko pa človek ne ve, ali je res bolan, ali mogoče ta virus le prenaša. Zadeva je kompleksna," še pove in doda, da dela na tem, da bi se v tem času vrnila v domovino.

Lana je v pretekli sezoni igrala za GEN-I Volley. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Želi se vrniti domov

"Vsi, ki so bili na severu Italije, so v nedeljo zbežali od tukaj in odšli k sorodnikom iz drugih regij, sama pa za zdaj vem le to, kdaj se liga nadaljuje. Vsekakor bi bilo veliko lepše na nove informacije čakati doma, a kot sem rekla, niti ne vem, kaj se sme in kaj ne. Nekaj se govori tudi o zaporni kazni. Vse bi bilo na lastno odgovornost. Imamo ljudi, s katerim smo ves čas na vezi in skušamo najti neko rešitev. Delamo na tem, da se vrnem, a za zdaj je tako, kot sem povedala," je povedala Lana.

V Italiji že več kot deset tisoč primerov V Italiji, kjer veljajo izredne razmere, se počasi, a vztrajno približujejo deset tisočim primerom okužb s koronavirusom, kar jo uvršča na drugo mesto. Pred njo je le še Kitajska. Od dobrih deset tisoč okuženih jih je do zdaj umrlo 631, ozdravelo pa 1004. V torek je bilo tako v Italiji skoraj tisoč novih okužb, umrlo pa jih je 168. Največ primerov okužb je v deželi Lombardija, in sicer 5794. Sledita deželi Emilija - Romanja s 1533 primeri in Benečija z 856. Tudi v Sloveniji je vsak dan več primerov - do danes so potrdili 34 okužb, smrtnega primera še nimamo.

