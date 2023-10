Ko je prinesel rožnato majico, ga niso prepoznali, Rogličevo je podarila ekipa

Avstralski kolesar Jai Hindley je lani le dan po zmagi na Giru povsem neopazno obiskal kolesarski muzej Ghisallo ob trasi dirke po Lombardiji, kupil tudi vstopnico, po ogledu muzejske zbirke pa se je predstavil osebju in vprašal, če lahko muzeju podari svojo rožnato majico. Seveda so ponudbo z veseljem sprejeli.

Avstralski kolesar Jai Hindley je lani le dan po zmagi na Giru povsem neopazno obiskal kolesarski muzej Ghisallo ob trasi dirke po Lombardiji, kupil tudi vstopnico, po ogledu muzejske zbirke pa se je predstavil osebju in vprašal, če lahko muzeju podari svojo rožnato majico. Seveda so ponudbo z veseljem sprejeli. Foto: arhiv Muzeja Ghisallo

Kolesarski muzej Ghisallo je eden od najprepoznavnejših kolesarskih muzejev na svetu, lokacija, prelaz Ghisallo nad jezerom Komo, ki ga vsako leto prečkajo kolesarji na dirki po Lombardiji, pa je kot nalašč za obisk ljubiteljev kolesarstva. V muzeju hranijo največjo zbirko rožnatih majic na svetu, med njimi so tudi majica Primoža Rogliča z letošnje Dirke po Italiji in več majic Tadeja Pogačarja s francoskega Toura.

Kolesarski muzej Ghisallo na leto obišče okoli 12 tisoč ljubiteljev kolesarstva z vsega sveta, so nam povedali v muzeju. Odprt je od marca do novembra, največji obisk pa pričakovano beležijo ravno v obdobju dirke po Lombardiji, ki jo vsako leto ob trasi spremlja na tisoče navijačev.

Kolo Jana Ullricha. Foto: Alenka Teran Košir

Letošnja izvedba, ki bo na sporedu jutri, 7. oktobra, bo še posebej atraktivna, na startnem seznamu sta namreč poleg Remca Evenepoela tudi oba najboljša slovenska kolesarja, Tadej Pogačar, ki bo poskušal na tako imenovani dirki odpadlega listja zmagati še tretjič zapored, in Primož Roglič, ki bo še zadnjič nastopil v dresu Jumbo-Visma, preden ga bo zamenjal za dres ekipe BORA - hansgrohe.

V muzeju je tudi slovenska zastava. Foto: Alenka Teran Košir

Več kot dva tisoč predmetov na dva tisoč kvadratnih metrih

Kolesarski muzej Ghisallo je bil ustanovljen leta 2006 in je posvečen vsem moškim in ženskam, ki so zaznamovali zgodovino kolesarstva tako na športnih tekmovanjih kot v vsakdanjem življenju, so nam pojasnili v muzeju. Njihovo poslanstvo je ohranjanje spomina na svet kolesarstva v vseh pogledih, na vrhunske kolesarje, proizvajalce koles, organizatorje dirk, direktorje kolesarskih podjetij, novinarje in druge, tudi manj znane protagoniste v svetu kolesarstva.

Zunanjost muzeja in fotogenična gorska kulisa v ozadju. Foto: Alenka Teran Košir

V muzejski zbirki, ki se razprostira na dobrih dva tisoč kvadratnih metrih površine, hranijo več kot dva tisoč predmetov, povezanih s kolesarstvom, od koles, dresov do različnih predmetov s kolesarskih dirk. Zbirko dopolnjujejo specializirana knjižnica, multimedijski arhiv in trgovina. Zaradi vsestranskosti prostorov v muzeju večkrat gostijo tudi začasne razstave, različne dogodke, konvencije in celo poroke. Kot zanimivost: v muzeju si lahko izposodite obutev, da vam ni treba "štorkljati" s kolesarskimi čevlji.

Kolesarji si lahko v muzeju nadenejo krokse, da se izognejo "štrokljanju" s kolesarskimi čevlji. Foto: Alenka Teran Košir

Ni naključje, da je tak muzej nastal v Lombardiji, deželi, ki ima, kot je zapisano v promocijskem gradivu muzeja, kar 700 kolesarskih klubov, v katere je včlanjenih več kot 12 tisoč kolesarjev in kjer na leto izpeljejo več kot 1.200 dirk.

Lanski zmagovalec Gira jih je obiskal nenapovedano in jim predal svojo rožnato majico

Jai Hundley, zmagovalec Dirke po Italiji 2022, med podpisovanjem svoje rožnate majice Foto: arhiv Muzeja Ghisallo Največji zaklad muzeja pa je zagotovo unikatna zbirka rožnatih majic z Dirke po Italiji od njenih začetkov pred 106 leti pred leti pa vse do danes. Majice dobivajo na različne načine, največ prek sodelovanja z organizatorjem Gira, agencijo RCS in časnikom La Gazetta dello Sport, nekaj pa jih kolesarji prinesejo kar sami, so nam pojasnili v muzeju.

Še posebej zanimiva je zgodba, povezana z lanskim zmagovalcem Gira, Avstralcem Jaijem Hindleyjem (BORA-hansgrohe).

"Jain Hindley se je lani dan po koncu Gira nenapovedano pojavil v našem muzeju. Oblečen je bil povsem običajno, v belo majico in kavbojke, nismo ga prepoznali. Tako kot vsi drugi je kupil vstopnico, si ogledal muzej, potem pa nas je vprašal, ali nam lahko podari svojo rožnato majico. Prinesel jo je v muzej in jo obesil na mesto zraven drugih," so nam povedali v muzeju in kot dokaz pokazali še fotografijo nasmejanega Avstralca, ki podpisuje svojo rožnato majico in pozira ob največji zbirki rožnatih majic na svetu.

Tudi Rogličeva je že v muzeju

Seveda nas je zanimalo, ali je eno od svojih rožnatih majic v muzej prinesel tudi Primož Roglič, letošnji zmagovalec Gira. Potrdili so nam, da tudi njegovo majico že imajo, podarila pa jo je ekipa Jumbo-Visma. Povedali so še, da slovenski as muzeja letos še ni obiskal, je pa prav v teh dneh, med pripravami na dirko po Lombardiji, že kolesaril na prelazu Ghisalo in se tudi ustavil za fotografijo.

V muzeju je tudi ena od roza majic Primoža Rogliča. Muzeju jo je podarila njegova ekipa Jumbo-Visma. Na fotografiji: Roglič med podpisovanjem majic na zaključku letošnjega Gira v Rimu. Foto: Alenka Teran Košir

Največja zbirka roza majic na svetu. Foto: Alenka Teran Košir

V muzeju Ghisallo hranijo tudi obsežno zbirko mavričnih majic nekdanjih svetovnih prvakov in majic z drugih dirk, med njimi smo naleteli na več majic Tadeja Pogačarja z Dirke po Franciji, tako klubsko majico kot tudi pikčasto majico za najboljšega hribolazca.

Zbirka kolesarskih majic iz različnih dirk, med njimi je tudi pikčasta majica Tadeja Pogačarja s Toura in rumena majica Jonasa Vingegaarda. Foto: Alenka Teran Košir

Anorak nekdanjega svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa. Foto: Alenka Teran Košir Pikčasta majica Tadeja Pogačarja s Toura 2021. Foto: Alenka Teran Košir Rumena majica zmagovalca Toura 2022 Jonasa Vingegaarda. Foto: Alenka Teran Košir Foto: Alenka Teran Košir

Kolesarska kapela: od kolesa tragično umrlega olimpijskega prvaka do akreditacije papeža

Poleg muzeja boste na prelazu Ghisallo našli še en kolesarski dragulj, in sicer kapelo Madonna del Ghisallo, kjer hranijo kopico majic in koles nekdanjih in zdajšnjih kolesarskih junakov.

Vhod v kapelo Madonna del Ghisallo krasi vrsta doprsnih kipov, med katerimi izstopata znani kolesarski imeni Fausto Coppi, ki je petkrat zmagal na Giru, in Gino Bartali, ki se je v kolesarsko zgodovino vpisal s tremi zmagami v generalni razvrstitvi rožnate pentlje. Foto: Alenka Teran Košir

Kapelo, ki v svoje središče postavlja sliko Device Marije, znane kot Madonna del Ghisallo, so zgradili v 17. stoletju. Legenda pravi, da se je v njeno zavetje med svojim popotovanjem skozi zaselek Magréglio v srednjem veku pred banditi zatekel grof Ghisallo. V kapelo ga je menda privabila slika Marije, ki je zaradi legende postala znana kot La Madonna del Ghisallo.

Sprva so jo razglasili za zavetnico lokalnih popotnikov, sčasoma, ko je zaradi kolesarske dirke po Lombardiji in Italiji postala priljubljeno shajališče kolesarjev, pa je na predlog lokalnega duhovnika Ermelinda Vigana postala še zavetnica kolesarjev. To je leta 1949 v Rimu potrdil še papež Pij XII.

Legendarni Mario Cipollini je v kapelo leta 2002 prinesel svojo mavrično majico svetovnega prvaka. Foto: Reuters

Kolesi Eddyja Merckxa in Fausta Coppija. Foto: Alenka Teran Košir

Leto pozneje je papež v Rimu prižgal in blagoslovil večni plamen, namenjen pokojnim kolesarjem, ki še danes gori v kapeli, v kateri so se skozi leta nakopičili neprecenljivi kolesarski spomini, od mavrične majice svetovnega prvaka Maria Cipollinija do kolesa, na katerem je leta 1995 v tragičnem padcu na Dirki po Franciji umrl komaj 25-letni olimpijski prvak iz Barcelone, Fabio Casertelli, pa vse do akreditacije za ogled Gira, ki jo je nosil nekdanji papež Joseph Ratzinger oziroma papež Benedikt XVI.

Foto: Alenka Teran Košir

Akreditacija nekdanjega papeža Josepha Ratzingerja oziroma papeža Benedikta XVI za ogled Gira. Foto: Alenka Teran Košir

Foto: Alenka Teran Košir