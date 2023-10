Prvič se je na najbolj vročo temo oglasil tudi Remco Evenepoel

Prvič, odkar so v javnosti zaokrožile informacije o skorajšnji združitvi nizozemske ekipe Jumbo-Visma in belgijskega moštva Soudal QuickStep, se je javno odzval tudi belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel, ključni kolesar Soudala. Zatrdil je, da o zadevi nima nobenih informacij in zato tudi nobenih odgovorov. Vso energijo bo raje usmeril v jutrišnji spektakel, Dirko po Lombardiji, na kateri se bo srečal z najboljšima slovenskima kolesarjema Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.

V pogovoru za VTM in HLN je zatrdil, da o združitvi nima nobenih informacij. "Ne dobivamo nobenih informacij, zato nimam nobenih odgovorov," je dejal 23-letni Belgijec.

"Ničesar ne vemo, vem samo to, kar veste vi, oziroma to, kar napišete. V tem trenutku ni nobenih odgovorov, zgolj vprašanja. Vse, kar lahko storimo, je, da počakamo in upamo na najboljše. Ne moremo napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnjih desetih ali 14 dneh," je dejal Evenepoel, ki se je po besedah svojega šefa Patricka Lefevereja že sestal z vodstvom ekipe Jumbo-Visma, ki se zanima za sodelovanje z njim, še vedno pa ima na mizi tudi ponudbo ekipe Ineos Grenadiers.

Evenepoel je priznal, da govorice in številna ugibanja vplivajo na vzdušje znotraj ekipe Souidal-QuickStep. "Vzdušje je na neki način čudno in zapleteno," je dejal. "Nekateri se s tem spoprijemajo dobro, drugi ne. Sam dobro vem, kaj pomeni dirkati pod pritiskom, nekateri fantje pa tega še niso doživeli in vse to težje sprejemajo."

Čeprav se čas izteka – ekipe morajo vloga za licenco pri Mednarodni kolesarski zvezi vložiti do 16. oktobra –, Evenepoel pravi, da se nikamor ne mudi. "Poglejte, do 31. decembra lahko podpišete in smete podpisati, s komerkoli želite. Torej se ne mudi. Zima je še dolga. A po drugi strani niti ni. Vsi želijo vedeti, kaj se bo zgodilo s Soudal Quick-Stepom, in to čim prej. Počitnice so skoraj pred vrati in v tem smislu nedorečene stvari zagotovo niso prijetne."

Evenepoel zagotavlja, da te dni misli raje namenja prihajajoči Dirki po Lombardiji, ki je njegov zadnji veliki cilj te sezone. "Vso energijo bom usmeril v dirko. Tukaj sem zato, da izpolnim zadnji pomembnejši cilj te sezone. To me trenutno bolj zanima. Pomembno je, da delamo tisto, po čemer smo znani: vozimo čim hitreje in poskušamo doseči dober rezultat. Obstajajo razlogi za paniko in stres, a to moramo prihraniti za obdobje po sezoni."

Evenepoel na Dirki po Lombardiji, na kateri je na zadnjih dveh izvedbah zmagal Pogačar, še ni dosegel vidnejšega rezultata. Predlani je osvojil 19. mesto, v koronski različici leta 2020 pa se je pri padcu hudo poškodoval.