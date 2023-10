Veliko hrupa za prazen nič. Brez združitve Jumbo-Visme in Soudal - QuickStepa?

Iz Nizozemske prihajajo novice, da najverjetneje ne bo prišlo do združitve med ekipama Jumbo-Visma in Soudal - QuickStep. Češki milijonar Zdenek Bakala naj bi ekipo Soudala podpiral še do leta 2025. Še vedno ni znano, ali v ekipi ostaja tudi Remco Evenepoel, ki je danes priznal, da nima nobenih informacij v zvezi z združitvijo in da ve le, kar izve iz medijev.