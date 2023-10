Pogačarjevo posebno igrišče, na katerem se bo igral tudi Roglič

Čas je za zadnjega od petih kolesarskih spomenikov v letošnjem koledarskem letu. Dirka po Lombardiji se vrača v že 117. izdaji, veliko oči pa bo uprtih v slovenska šampiona Tadeja Pogačarja, ki bo lovil tretjo zaporedno zmago na italijanski enodnevni klasiki, in Primoža Rogliča, ki bo poskušal prvič stopiti na najvišjo stopničko za zmagovalce, hkrati pa bo zadnjič kolesaril v dresu Jumbo-Visme, saj je naznanil odhod iz nizozemskega moštva in bo po novem, kot poroča Global Cycling Network, prihodnji dve leti član Bore-Hansgrohe . Slovensko zabavo na 238 kilometrov dolgi trasi bodo poskušali preprečiti drugi favoriti, na čelu s specialistom za klasike Remcom Evenepoelom. Zadnjo dirko bo odpeljal ljubljenec kolesarskega občinstva Thibaut Pinot.

Ob pogledu na kolesarsko leto Dirka po Lombardiji ni povsem zadnja na sporedu, a predstavlja simbolični konec kolesarskega leta. Dirka ima v zaključku največjo veljavo in spada med pet prestižnih enodnevnih klasik, ki jih imenujejo spomeniki (Milano-San Remo, Dirka po Flandriji, Pariz-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege in Dirka po Lombardiji).

Osvojitev tovrstne preizkušnje popelje kolesarja v zgodovino. Največkrat jo je osvojil legendarni Italijan Fausto Coppi, ki se je lahko pohvalil s petimi zmagami. Štirikrat je zmagal njegov rojak Alfredo Binda, po trikrat Costante Girardengo, Gino Bartali in Damiano Cunego. Med kolesarji, ki ne prihajajo z Apeninskega polotoka, sta se po trikrat veselila Sean Kelly, ki ga lahko poslušate v prenosih na Eurosportu, in Francoz Henri Pelissier.

Trasa Dirke po Lombardiji Foto: Il Lombardia

Med tistimi, ki so po dvakrat pokorili tekmece v tem delu Italije, je tudi slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar. V soboto - dirka se bo začela že ob 10.20 - bo imel priložnost, da kot tretji kolesar v zgodovini trikrat zapored osvoji Lombardijo. Pred njim je to uspelo Coppiju in Bindi. Letos je že osvojil Dirko po Flandriji, na drugi belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege pa si je pri padcu poškodoval zapestje. Ob pogledu na njegovo skupno statistiko lahko vidimo, da ga dve zmagi ločita od velikega pokra zmag na vseh petih spomenikih - v vitrini mu manjkata pokala za zmagi na dirki Milano-San Remo in kockasti klasiki Pariz-Roubaix.

Pogačar se dobro počuti na takšni trasi

A bo imel to soboto v lepem sončnem vremenu, saj je napovedana temperatura okoli 25 stopinj Celzija, kar veliko izzivalcev. V nasprotju z lani bo letos štart ob jezeru Como, po 238 kilometrih pa bo cilj v Bergamu - na takšni trasi je bil najhitrejši pred dvema letoma.

Foto: Guliverimage

"To je dolga in težka dirka s strmimi vzponi in resnično moraš biti v vrhunski formi, da dobro zaključiš. Na tej trasi sem zmagal pred dvema letoma, tako da mi ustreza. Všeč so mi dolge dirke z veliko višinskimi metri. Tudi zaključek je lep," je pred dirko za In de Leiderstrui povedal Pogačar. "Enodnevne dirke zahtevajo več koncentracije, težje jih je predvideti. Priprave so drugačne, ne razmišljamo o naslednjem dnevu kot na večdnevnih dirkah. Na štart pridemo bolj sveži, pripravljeni na boj. Konec sezone je, noge in glava so utrujene."

Roglič zadnjič v dresu Jumbo-Visme pred odhodom v Boro. Evenepoel ima svoje načrte.

Največja tekmeca Pogačarju na njegovem dvorišču bosta najverjetneje Primož Roglič in Remco Evenepoel. Do včeraj pri nobenem od njiju še nismo vedeli, za katero ekipo bo kolesaril prihodnje leto. Roglič je pred začetkom italijanskih klasik naznanil, da zapušča vrste Jumbo-Visme, včeraj pa je Global Cycling Network poročal, da se je dogovoril za dveletno pogodbo. Negotovost pa še vedno vlada pri Evenepoelu, ki čaka na epilog sage o združitvi Jumbo-Visme in svojega Soudal Quick-Stepa. Zanj naj bi bili zelo zagreti pri Ineos Grenadiers, težko pa verjamemo, da bo mladi Belgijec nastopal v vrstah združene ekipe, saj si naj ne bi želel kolesariti pod vodstvom Richarda Pluggeja. Na dirki po Lombardiji bo tako zanimiv njegov pogled na celotno zgodbo, o kateri se še ni razgovoril, znan pa je po tem, da je brez dlake na jeziku.

Roglič je bil pred dnevi najhitrejši na Dirki po Emiliji. Foto: Guliverimage

Vsi trije so zelo dobro pripravljeni. Roglič je na zaključnem vzponu San Luca na dirki Giro dell'Emilia pokazal močne noge in za seboj pustil tudi rojaka Pogačarja, ki ima prav tako močne noge, vse misli pa usmerjene prav v Lombardijo. Najboljša uvrstitev Rogliča na Dirki po Lombardiji je medtem četrto mesto pred dvema letoma.

Tudi Roglič in Evenepoel sta že slavila zmago na spomenikih, oba pa se lahko pohvalita z zmagami na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege. Mlajši Belgijec je bil najboljši v zadnjih dveh izvedbah.

Izzivalcev je kar nekaj

Njegov moštveni kolega pri Soudal Quick-Stepu Ilan Van Wilder se je sredi tedna izkazal na Dirki treh dolin Vareseja in prehitel tako Pogačarja in Rogliča. Tudi na Dirki po Lombardiji bi lahko bil eden od adutov moštva.

Močno zasedbo bo imel ob sebi tudi Pogačar. V vrstah UAE Emirates bi lahko dobro predstavo prikazal še Adam Yates.

Kaj v soboto pripravlja Remco Evenepoel? Foto: Reuters

In kdo so še izzivalci? Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) bo poskušal reševati sezono. Težave je imel že pozimi na pripravah, prav tako na začetku Dirke po Franciji, na kateri je padel, sestavil pa se ni do Vuelte. A na Giro dell'Emilia in Dirki treh dolin Vareseja je pokazal, da je sposoben držati stik z najboljšimi.

Pri Movistarju vse stavijo na Enrica Masa, ki je bil četrti na Giro dell'Emilia in bi prav tako rad rešil sezono, kar zadeva rezultatski del. Na pred kratkim končani Vuelti je bil na primer šesti, a ni bil kos kolesarjem Jumbo-Visme. Sobotna italijanska klasika mu ustreza, o čemer smo se lahko prepričali lani, ko je bil na koncu edini tekmec našega Pogačarja, vendar je bil slovenski šampion v šprintu preprosto premočan.

Na tovrstnih dirkah se dobro znajde tudi Ben Healy, Carapazov moštveni kolega, zato bodo morali vsi imeti na radarju tudi irskega prvaka.

Pri Rogličevi novi ekipi Bora-Hansgrohe bodo aduti Aleksandr Vlasov, Jai Hindley in Sergio Higuita.

Spet bo čustveno zaradi Pinauta, ki končuje kariero

Posebne pozornosti pa bo v soboto deležen Francoz Thibaut Pinot, ki končuje bogato športno pot. Na svoji poti je nastopil le na eni klasiki, in to prav na Dirki po Lombardiji. To bo njegov že deveti štart, pohvali pa se lahko z zmago leta 2018, ko je med drugimi premagal Vincenza Nibalija, ki se je od kariere profesionalnega kolesarja lani poslovil prav na Dirki po Lombardiji.

Francozi bodo še zadnjič ljubljencu Pinotu naredili poseben ovinek. Foto: Reuters

"Najboljše slovo bi bila zmaga, vendar ne smem biti požrešen. To se zgodi le v knjigah in televizijskih šovih," pred italijansko klasiko pravi 33-letni Francoz, ki lahko pričakuje bučno podporo ob trasi. Zlasti na vzponu Colle Aperto tik pred ciljem, kjer bo ovinek Pinot. Tega smo lahko videli tudi na letošnji Dirki po Franciji. Že takrat je bilo čustveno in tudi v soboto bo zagotovo.