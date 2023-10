Mladi Belgijec presenetil in zmagal, Roglič in Pogačar brez stopničk

Results powered by FirstCycling.com

Tre Valli Varesine 2023, potek dirke:

Cilj: Zmagovalec 102. izvedbe dirke Tre Valli Varesine je 23-letni Belgijec Ilan Van Wilder (Soudal - QuickStep), Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) je zasedel drugo mesto, tretje pa Rus Aleksander Vlasov (Bora - Hansgrohe). Slovenska zvezdnika Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates) sta končala tik pod stopničkami.

1 km do cilja - Iz skupine favoritov se je izstrelil Richard Carapaz, a mora nadoknaditi 26 sekund zaostanka za vodilnim Belgijcem.

2 km do cilja - 23-letni Belgijec je prednost povečal na 20 sekund, vse kaže na presenetljivo zmago.

4 km do cilja - Ilan Van Wilder vzdržuje 16 sekund prednosti pred zvezdniškimi zasledovalci. Na čelu te skupine sta Roglič in Pogačar, a pravega sodelovanja med kolesarji ni.

7 km do cilja - Van Wilder ima 14 sekund prednosti pred favoriti. Ti ne sodelujejo v lovu.

9 km do cilja - Zdaj je skočil Belgijec Ilan Van Wilder (Soudal - QuickStep), ima nekaj metrov prednosti pred favoriti.

10,5 km do cilja - Skočil je Richard Carapaz, Enric Mas ga je hitro ujel, Pogačar in Roglič sta se prav tako priključila in spet združila skupino favoritov.

11,5 km do cilja - Pogačar je močno pospešil, Roglič se ga drži brez večjih težav. Zraven so še Carapaz, Mas, Ben O'Connor, Filippo Zana, IIlan Van Wilder, Michael Woods, Ion Izagirre, Carlos Rodriguez, Aleksander Vlasov.

12 km do cilja - Calzoni je bil ujet, napadel je Aleksander Vlasov, odzvala sta se tudi Pogačar in Roglič, pa Carapaz, Mas in preostali favoriti.

12,5 km do cilja - S protinapadom je odgovoril neuničljivi Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team).

13 km do cilja - Na vznožju klanca Morosolo (1,6 kilometra dolg vzpon s 7,8-odstotno povprečno naklonino) je glavnina ujela trojico vodilnih. Rigoberto Uran spet navija tempo.

20 km do cilja - Esteban Chaves (EF Education - EasyPost) zdaj vleče glavnino, za njim je Adam Yates (UAE Emirates), vodilna trojica vztraja 15 sekund pred zasledovalci.

#TreValliVaresine 🇮🇹 -🏁 18 KM



A. Yates and Chaves working at the front of the peloton.



Gap: 15"#DomestiqueLive pic.twitter.com/6QKuInKoDp — Domestique (@Domestique___) October 3, 2023

23 km do cilja - Kolesarji so v zadnjem krogu, Kelderman, Barguil in Calzoni vozijo 17 sekund pred glavnino, na čelu te je zdaj kolesar Pogačarjevega UAE Emirates.

28 km do cilja - Vodilna Italijana sta ujela Nizozemec Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) in Francoz Warren Barguil (Arkea - Samsic), Calzoni se ju še drži, Busatto je odpadel. Trojica ima 18 sekund prednosti pred glavnino.

🇮🇹 #TreValliVaresine



Our Neo-pro Walter Calzoni has pushed himself to his limits in the front of the race today, he is caught, but stays on…



28km to go#RacingTheFuture



🎥- @GcnRacing pic.twitter.com/85cZVMdx3Z — Q36.5 Pro Cycling Team (@Q36_5ProCycling) October 3, 2023

34 km do cilja - Karavana je zdaj razdrobljena na številne skupinice, v ospredju še vztrajata Italijana Busatto in Calzoni, sledi jima Kron, temu Pacher, Attila Valter, Filippo Zana in Erik Fetter, glavnina je nekaj sekund za njimi ...

36 km do cilja - Andreas Kron in Quentin Pacher sta nekoliko pobegnila glavnini in se zdaj vozita le 12 sekund za vodilno peterico. V glavnini so ekipe favoritov, predvsem Jumbo in UAE, pripravljene na napad.

39 km do cilja - Na čelo glavnine se je prebila celotna ekipa Ineos Grenadiers, Diego Ulissi in Rafal Majka (UAE Emirates) prežita v ospredju, Jumbo-Visma se je malce skrila, sta pa Pogačar in Roglič ves čas skupaj in pazita drug na drugega. Vodilna peterica ima zdaj le še 40 sekund prednosti pred glavnino.

47 km do cilja - Vodilna peterica ima le še dobro minuto prednosti (1:17) pred glavnino, na čelu te pa je vse bolj pestro. Ekipi UAE Emirates Tadeja Pogačarja in Jumbo-Visma Primoža Rogliča se zbirata v ospredju.

53 km do cilja - Glavnina je ujela Alaphilippa, Vlasova in Sivakova in se vodilni peterici približala na 1:42. Na čelu glavnine je spet Jan Tratnik.

60 km do cilja – Battistella, Rochas, Busatto, Fetter in Calzoni imajo 2:09 prednosti pred najbližjimi zasledovalci (Alaphilippu in Vlasovu se je pridružil še Aleksander Vlasov iz Bore - hansgrohe) in 2:20 pred spet združeno glavnino.

65 km do cilja - Na čelu dirke je le še pet kolesarjev, v glavnini sta zdaj napadla še Francoz Julian Alaphilippe (Soudal - QuickStep) in Rus s francoskim potnim listom Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers). Hitro sta si privozila nekaj deset metrov prednosti pred skupino favoritov.

#TreValliVaresine 🇮🇹 -🏁 64 KM



The two Frenchmen Sivakov & Alaphilippe with a gap on the peloton!#DomestiqueLive pic.twitter.com/JXyl8F4iMi — Domestique (@Domestique___) October 3, 2023

67 km do cilja - V ospredju je le še šesterica, v glavnini pa je pestro. Po Tratniku je narekovanje tempa prevzel Jay Vine (UAE Emirates) in raztrgal glavnino na dva dela, z njim se je odpeljalo kakšnih 22 kolesarjev, ki imajo zdaj le še 2:45 zaostanka za čelom dirke.

73 km do cilja - Iz vodilne skupine je odpadel Španec Gonzalo Serrano, Jan Tratnik pa je glavnino vodilni sedmerici približal na 3:15.

78 km do cilja - Prednost vodilne osmerice je padla na 4:10. Na čelu glavnine je zdaj Kolumbijec Rigoberto Uran, kolesar moštva EF Education - EasyPost, Rogličevi in Pogačarjevi so se začasno malce potuhnili, zdaj se je v ospredje spet prebil Jan Tratnik (Jumbo-Visma).

97 km do cilja - Glavnina je ujela Eritrejca, Američana in Francoza, ki so neuspešno lovili vodilno osmerico, ta pa ima še vedno 4:58 prednosti.

100 km do cilja - Samuele Battistella (Ita/Astana), Remy Rochas (Fra/Cofidis), Francesco Busatto (Ita/Intermarche – Circus – Wanty), Gonzalo Serrano (Špa/Movistar), Erik Fetter (Niz/EOLO – Kometa), Alessio Martinelli (Ita/Green Project-Bardiani CSF-Faizane) ter Gianluca Brambila in Walter Calzoni (oba Ita/Q36.5 Pro Cycling Team) vozijo 4:35 pred trojico, v kateri so Natnael Tesfatsion (Eri/Lidl – Trek), Kevin Vermaerke (ZDA/DSM – Firmenich) in Matteo Vercher (Fra/TotalEnergies).

RACE: Tre Valli Varesine @samu_batti is in the break of 8 riders. 5 min gap to peloton. Halfway race. 100 km to 🏁.

Glavnina se je vodilnim približala na manj kot pet minut, Jumbo-Visma pa ne sodeluje več pri diktiranju tempa, UAE Emirates pač.

110 km do cilja - V vodstvu je spet osem kolesarjev, Battistella je na ravnini ujel kolege. Na čelu glavnine tempo diktirajo kolesarji Pogačarjevega UAE Emirates in Rogličeve Jumbo-Visme. Glavnina sicer še vedno zaostaja nekaj več kot pet minut za čelom dirke.

#TreValliVaresine 🇮🇹 -🏁 108 KM



The leading group is working together to keep their gap as big as possible.



Gap: 5'#DomestiqueLive pic.twitter.com/YWPfD9qtJD — Domestique (@Domestique___) October 3, 2023

115 km do cilja – Battistella je izgubil stik z Rochasom, Busattom, Serranom, Fetterjem, Martinellijem, Brambillo in Calzonijem. Costiou, Tesfatsion, Vermaerke in Vercher vztrajajo v lovu, vodilna sedmerica pa ima še vedno dobrih pet minut prednosti pred glavnino.

125 km do cilja – Kolesarji se že tretjič vzpenjajo na kombinacijo klancev Casbeno (2,5 km, 4,8-odstotni povprečni naklon) in Montello (2 km, 5,3 %), v vodstvu vztraja osmerica Battistella, Rochas, Busatto, Serrano, Fetter, Martinelli, Brambuilla in Calzoni, 45 sekund za njimi vozi Ewen Costiou, dobri dve minuti za čelom dirke pa trojica Tesfatsion, Vermaerke in Vercher. Glavnina, na čelu katere so občasno tudi člani Pogačarjevega moštva UAE Emirates, ima že več kot pet minut zaostanka za vodilnimi.

145 km do cilja - Samuele Battistella, Remy Rochas, Francesco Busatto, Gonzalo Serrano, Ewen Costiou, Erik Fetter, Alessio Martinelli, Gianluca Brambilla in Walter Calzoni imajo 11 sekund prednosti pred Natnaelom Tesfatsionom, Kevinom Vermaerkejem in Matteom Vercherjem ter 23 sekund pred glavnino, na čelu katere so kolesarji Jumbo-Visme.

148 km do cilja: V ospredju se je izoblikovala skupina devetih kolesarjev (Samuele Battistella, Remy Rochas, Francesco Busato, Gonzalo Serrano, Ewen Costiou, Alessio Martinelli, Gianluca Brambilla in Walter Calzoni), med njimi je kar pet Italijanov, ki pa ima pred ubežno skupino zgolj 11, pred glavnino pa 23 sekund prednosti.

#TreValliVaresine 🇮🇹 -🏁 151 KM



9⃣ Leaders were able to establish a gap:



🇮🇹 Battistella

🇮🇹 Brambilla

🇮🇹 Busatto

🇮🇹 Calzoni

🇫🇷 Costiou

🇭🇺 Fetter

🇮🇹 Martinelli

🇫🇷 Rochas

🇪🇸 Serrano



3⃣ riders are trying to bridge to them:



🇪🇷 Tesfatsion

🇫🇷 Vercher

🇺🇸 Vermaerke#DomestiqueLive — Domestique (@Domestique___) October 3, 2023

163 km do cilja: Številni napadi iz glavnine, a vsi brez uspeha. Tempo narekujejo kolesarji Jumbo-Visme, ki danes spet stavijo na Primoža Rogliča. 33-letni Zasavec je na tej dirki zmagal leta 2019.

167 km do cilja - V prvih 30 kilometrih dirke ni bilo kakšnega razburljivejšega dogajanja, bilo je nekaj poskusov pobega, a so bili vsi neuspešni. Kmalu se bodo začeli krogi in klanci, kjer bo najbrž že veliko bolj pestro.

Jan Tratnik ostaja v ekipi Jumbo-Visma!

"V dobri formi sem bil že na Vuelti, po njej pa sem opravil nekaj kratkih in intenzivnih treningov, nisem pa vedel, kako bo tukaj. Ampak že včeraj je bilo dobro, opravili smo dobro delo in v zaključku pripravili lep šov. Zmaga Wouta je bila lepa, danes pa je nov dan. Najprej moram videti, kako se bom počutil, saj sem se zbudil precej utrujen. Bomo videli. Spet imamo veliko močnih kolesarjev v ekipi, delili si bomo odgovornost, seveda pa si želimo zmagati. A zdaj je glavni fokus Lombardija," je pred današnjo dirko povedal 33-letni Idrijčan Jan Tratnik, ki je včeraj Woutu Van Aertu pomagal do zmage na dirki Coppa Bernochi.

Jumbo-Visma also confirm that Tratnik will stay for 2024.

Kako bo nanj vplival odhod Primoža Rogliča iz ekipe Jumbo-Visma? "Zame to ne pomeni nič, saj imam še vedno pogodbo z Jumbo-Visma. Ena stran je prijateljstvo, druga posel. Odločil se je in če je s tem zadovoljen, sem zanj vesel tudi jaz. Ampak zame se ne spremeni nič," je odgovoril Tratnik, njegov agent in ekipa pa so potrdili, da tudi v prihodnji sezoni ostaja v ekipi čebel.

V ekipi so po poročanju Daniela Densona, urednika portala Global Cycling Network, potrdili, da Roglič v novo ekipo ne bo vzel niti enega kolesarja iz ekipe Jumbo-Visma.

Jumbo-Visma state that Roglič will not take a single rider with him.

12:00 - Kolesarji so se podali na 196.5 kilometra dolgo pot s 24 klanci in skupaj skoraj 3.500 višinskimi metri. Startal ni Belgijec Harm Vanhoucke (Lotto Dstny)

Končana pa je že ženska različica dirke, 112,3 kilometra dolgo preizkušnjo od Busta Arsizia do Vareseja je dobila Nemka Liane Lippert (Movidstar), pred Danko Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – Suez) in Italijanko Eliso Balsamo (Lidl – Trek). Slovenske barve so na dirki branile članice ekipe BTC Cita Ljubljana Scott Špela Colnar, Urša Pintar, Ema Pirš, Tjaša Sušnik in Hana Žumer. Njihove rezultate še čakamo.

🏆🇩🇪💪🏼 THAT’S HOW YOU END A SEASON! @LianeLippert wins #TreValliVaresine!



Impressive attack on the Casbeno climb to claim a solo success, our 22nd - and final- victory of 2023.#RodamosJuntos | @Telefonica pic.twitter.com/0psaV9PT2i — Movistar Team (@Movistar_Team) October 3, 2023

Ob 12. uri se bo začela 102. Dirka Tre Valli Varesine. Za zmago se bosta spet udarila slovenska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič. 33-letni Zasavec, ki po letošnji sezoni zapušča nizozemsko moštvo Jumbo-Visma, je v soboto zmagal na Dirki po Emiliji, Pogačar pa je bil tam drugi.

Znane so tudi dokončne postave ekip. Rogliču bodo danes pomagali Jan Tratnik, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Milan Vader in Attila Valter. Čeprav so nekateri nizozemski mediji pisali, da bo dirkal tudi Wout Van Aert, se v Jumbo-Vismi Belgijca niso odločili umestiti v ekipo.

Pogačar bo imel pri UAE Emirates ob sebi Rafala Majko, Adama Yatesa, Jayja Vina, Diega Ulissija, Davida Formola in Vegarda Stakeja Laengena.

Pogačar je lanski zmagovalec te italijanske pol klasike, Roglič jo je osvojil leta 2019.