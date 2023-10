"Evenepoel mora le še podpisati pogodbo z Ineosom. To lahko uredimo v petih minutah."

"Naša marketinška strategija temelji na tem," po poročanju nizozemskega portala Wielerflits poudarjajo v podjetju Soudal, ki je glavni in imenski sponzor ekipe Soudal-QuickStep in ima v svojih vrstah enega najbolj zanimivih kolesarjev na svetu Remca Evenepoela. Tudi norveško podjetje Visma, ki je poleg trgovske verige Jumbo najpomembnejši sponzor ekipe Jumbo-Visma, želi vztrajati v kolesarski zgodbi. Kako vse skupaj komentirata Wout Van Aert in Julian Alaphilippe?

Podjetje Soudal, ki se ukvarja z izdelavo produktov za delo v gradbeništvu, tudi v primeru združitve z ekipo Jumbo-Visma Soudal želi ohraniti svojo vlogo kot imenski sponzor nove ekipe, in to ne glede na to, da se bo v zgodbo kot sponzor vmešal tudi Amazon. Kot poroča Wielerflits, Amazon nima ambicije postati glavni ali imenski sponzor nove ekipe, kar bi Soudalu ponudilo več manevrskega prostora za ohranitev svojega mesta v novi ekipi.

Po besedah Marka Heijla, vodje sponzorstev in korporativnega komunuciranja, je sponzorstvo v imenu ekipe njihova moč in zagotavlja donosnost naložbe.

"Naša marketinška strategija je usmerjena v to in do nadaljnjega ni razloga za odstopanje od te strategije. Pogodbeno smo se zavezali, da smo mi imenski sponzor, in naša ambicija je, da to tudi ostane," je poudaril Heijl, ki pa ni želel govoriti o morebitni združitvi ekip Soudal Quick-Step in Jumbo-Visma.

Pri Vismi hočejo s sponzorstvom nadaljevati

Tudi v norveškem tehnološkem podjetju Visma, ki že od leta 2019 sponzorira kolesarsko ekipo in ekipo v hitrostnem drsanju, ki sodi pod okrilje Jumbo-Visme, želijo nadaljevati svojo zgodbo v svetu kolesarstva," je v pogovoru za Wielerflits potrdila direktorica vsebin in sponzorstev pri skupini Visma Anne-Grethe Thomle Karlsen. "Kar zadeva prihodnost, smo v to sponzorstvo leta 2019 vstopili z dolgoročno perspektivo. Dokler obe strani vidita skupno vrednost v tem sodelovanju, se to ne bo spremenilo."

Kaj bo z odvečnimi kolesarji in člani osebja?

Kaj se bo v tem primeru zgodilo s kolesarji in člani osebja, ki bodo postali tehnološki višek (v ekipi svetovne serije je mest samo za 30 kolesarjev), še ni znano, španska Marca pa je danes poročala, da je vodstvo ekipe Soudal Quick-Step v nedeljo popoldne svojim kolesarjem dalo vedeti, da imajo v primeru, da ne želijo biti del nove ekipe, proste roke in si lahko poiščejo novo ekipo. Glede na to, da se bližamo koncu sezone in je večina klubov že zapolnjenih, bo to izjemno težko.

Zapis v časniku je sicer danes zanikal Daniel Benson, glavni urednik portala Global Cycling Network, ki je poročanje preveril pri več agentih kolesarjev Soudala.

Reports in the Spanish press that Soudal riders have been told they can leave. It's not accurate.



The team and three agents with riders on the team say no comms has been sent out. — Dnlbenson (@dnlbenson) October 2, 2023

"Evenepoel mora le še podpisati pogodbo z Ineosom. To lahko uredimo v petih minutah."

Manj težav bi v primeru želje po odhodu imel Remco Evenepoel, ki si ga v svojih vrstah želijo številne ekipe. Po poročanju francoskega časnika L'Équipe bodo, ko bo združitev končana in bo ekipa Richarda Pluggeja (vodje ekipe JV) prevzela vodenje, potekle vse pogodbe kolesarjev Patricka Lefeverja (šefa ekipe Soudal-QuickStep, op. a.).

"Evenepoel mora nato le še podpisati pogodbo z INEOS Grenadiers. To lahko uredimo v petih minutah," je za francoski športni časnik izjavil neimenovani agent, ki je seznanjen z zadevo.

Lefevere je v sobotni kolumni za Het Nieuwsblad zapisal, da bo glede združitve več znanega danes. "Po podpisu pisma o nameri je vse trajalo predolgo. Tako se ne more nadaljevati več kot tri dni. Zdenek Bakala (češki milijarder, lastnik ekipe Soudal-QuickStep) je na poti v Evropo," je Lefevere zapisal v svoji sobotni kolumni.

Alaphilippe meni, da je vse skupaj žalostno. Van Aert trdi, da v ekipi ni nobenega stresa.



Kaj o dogajanju pravijo kolesarji? Ne kaj dosti. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) je pred startom današnje dirke Coppa Bernocchi dejal, da je vse skupaj precej žalostno, da pa o ozadju združitve ne ve kaj dosti. "Dokaj zapleteno je za vse skupaj. Poskušamo se osredotočiti na dirko in upamo, da se bo situacija čim prej razrešila in da bomo dobili dobre novice. Glede prihodnosti ekipe pa: to je še posebej žalostno, še posebej zato, ker je bila naša ekipa dolga leta v središču kolesarstva. Gre za ekipo z izjemno zgodovino. Žalostno je, ampak ni še ta čas. Ne bomo jokali, čakamo na dobre novice. Vsi lahko samo upamo." In medtem ko v ekipi Soudala preštevajo vrste, v ekipi Jumbo-Visma očitno ni takega stresa. Vsaj tako trdi Wout van Aert. "Ni tako hudo, z mislimi smo še vedno pri letošnji sezoni," je povedal na startu današnje dirke Coppa Bernocchi, "nas pa to seveda zaposluje. Smo pa vsi dovolj veliki profesionalci, da bomo končali dirke, ki so pred nami. V naši ekipi ni nobenega stresa."

