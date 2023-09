V svoji kolumni za belgijski časopis Het Nieuwsblad je Patrick Lefevere razkril, da so se prvi pogovori glede morebitne združitve ekip Soudal Quick-Step in Jumbo-Visma odvili že pred letošnjo Dirko po Franciji, ko sta se na sestanku srečala češki milijarder Zdenek Bakala, večinski lastnik delnic ekipe Soudal Quick-Step, in Robert van der Wallen, član nadzornega sveta pri Jumbo-Vismi.

"Srečala sta se v okviru projekta OneCycling, znotraj katerega se želi združiti več vrhunskih kolesarskih ekip v želji, da bi se skupaj močneje pozicionirali v kolesarskem gospodarstvu. Dobro smo se razumeli, je pa bilo vmes prisotno tudi nezadovoljstvo z našo ekipo, ki menda ne deluje dovolj dobro," je zapisal Lefevere in razkril, da je svoje nezadovoljstvo z delovanjem ekipe na sestanku z Bakalo izrazil tudi Patrick Evenepoel, oče Remca Evenepoela.

Naslednje srečanje med vodstvom obeh ekip se je zgodilo na Dunaju, na predzadnji dan Toura. "Tokrat se je sestanka udeležil tudi Richard Plugge (prvi mož Jumbo-Visme, op. a.). Pogovarjala sva se eno uro in nato odletela nazaj v Pariz. Po tem je minilo nekaj časa. Sam sem kontaktiral Quick-Step in Soudal, Richard je obiskal Vismo, nakar je prišlo do podpisa pisma o nameri za združitev. Namen je bil ustvariti konstelacijo, v kateri bi si Bakala, Van der Wallen in Richard Plugge razdelili deleže, jaz pa bi svojega prodal," je še razkril Belgijec, ki si želi pri skoraj 69 letih bolj mirnega življenja.

Lefevere si želi, da Remco Evenepoel ostane v ekipi. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Vodilni pri Jumbo-Vismi so se že pogovorili z Remcom Evenepoelom

Zapisal je še, da še ni točno določeno, kako bi bila videti struktura združene ekipe. "Ogromno je bilo sestankov s številnimi odvetniki in svetovalci. Seveda je tudi namen, da Remco Evenepoel ostane v ekipi. Ljudi v Jumbo-Vismi sem prosil, naj se pogovorijo z njim, kar se je zdaj tudi zgodilo."

Lefevere naj bi ob morebitni združitvi prevzel vlogo v nadzornem svetu in ne bo več tako vpet v delovanje ekipe, medtem ko naj bi Richard Plugge postal izvršni direktor nove ekipe. "Če bo Plugge postal izvršni direktor, bo sam moral rešiti pereče težave. To ne bo več odvisno od mene," zagotavlja Lefevere. "Sam se bom raje omejil na vlogo v nadzornem svetu. Januarja bom star 69 let in ta starost igra svojo vlogo."

Prihod Amazona bi lahko povsem spremenil igro

Lefevere se je ozrl tudi na najnovejšo informacijo, in sicer na prihod Amazona kot novega sponzorja ekipe Jumbo-Visma, a ni imel odgovora. "Na to vprašanje ne morem odgovoriti, očitno se na nizozemski strani precej dogaja. Nimam pojma, v kakšni vlogi se bo ekipi pridružil Amazon. Dejstvo je, da s tremi strankami – Soudal, Quick-Step in Visma – lahko vsak sorazmerno najde svoje mesto, z Amazonom kot četrto stranko pa to ni več mogoče. Kolikor vem, prejšnji teden ni bilo govora o njihovem prihodu. To bi lahko spremenilo igro," napoveduje Lefevere.

Pravi, da bo dokončna odločitev o morebitni združitvi ekip znana v ponedeljek, 2. oktobra.

Preberite še: