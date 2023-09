Od pekla do raja

Kolesarska sezona je vedno polna presenečenj, izzivov in različnih zapletov, česar se dobro zaveda slovenski kolesar Jan Tratnik, ki je letos doživel precej burno sezono. Po padcu na Giru se mu je svet za nekaj časa postavil na glavo, a je z vztrajnostjo hitro prišel nazaj na kolo in nedavno na Vuelti pomagal ekipi Jumbo-Visma do zgodovinske trojne zmage. Sprehodil se je čez leto in dal vedeti, kakšen napredek je naredil v novem okolju, kako je doživel Vuelto in celotno dogajanje ob zmagi Seppa Kussa.

Slovenski kolesar Jan Tratnik je bil predviden za enega od ključnih pomočnikov Primoža Rogliča na letošnjem Giru, a je bil dan pred začetkom tritedenske italijanske pentlje žrtev nesrečnega padca. Nesreča se je zgodila na dopoldanskem treningu v Pescari, ko ga je zbila voznica kombija. Ob številnih odrgninah je utrpel poškodbo golenice. Kljub temu, da je bila sezona zanj že skoraj končana, se je po operaciji izjemno hitro vrnil na kolo: "V maju so mi rekli, da je sezone že konec, zdaj pa dirkam že dva meseca. Bi si kar želel, da bi bil še kakšen mesec dirkanja."

Veliko nagrado za ves vložen trud je dobil na Vuelti, ki se je končala z zgodovinsko zmago za ekipo Jumbo-Visma. Trije kolesarji iz iste ekipe so stali na zmagovalnem odru, s Seppom Kussom kot presenetljivim zmagovalcem in Jonasom Vingegaardom ter Primožem Rogličem na drugi oziroma tretji stopnici.

"Vsi so bili izjemno presenečeni"

Pred začetkom Gira je imel smolo, potem ko ga je na treningu zbila voznica kombija. A se je hitro vrnil in prišel na Vuelto v odlični formi. Foto: zajem zaslona/Diamond villas resort "Izpolnil se mi je cilj, ko sem si drugi dan po operaciji po padcu na Giru dejal, da bom na štartu Vuelte. Najprej je bila diagnoza, da letos sploh ne bom več dirkal, a sem bil že po štirih tednih po operaciji zunaj na kolesu. Vse sem delal, da bom pripravljen za Vuelto. Največ mi je pomenilo, da sem bil v ritmu dirk. Iz dneva v dan sem užival. Kar malce mi je žal, da bo konec sezone," je Tratnik delil občutke glede nedavno končane Dirke po Španiji.

V veliko pomoč je bil ekipi, ki je pometla s konkurenco. Po koncu tritedenske španske pentlje so ga pohvalili tudi šefi ekipe Jumbo-Visma: "Vsi so bili izjemno presenečeni. Vsaj tako so rekli. Najbolje bi bilo vprašati njih, ampak se mi zdi, da so izjemno zadovoljni. Da sem jih pozitivno presenetil in da sem naredil še več, kot so od mene pričakovali."

Osrednji junak Vuelte je na koncu postal Američan Kuss, čeprav sta pred dirko veljala za kapetana Roglič in Vingegaard. Tratnik je dal vedeti, kako so člani ekipe doživeli Kussovo zmago: "Vsi smo bili veseli zanj. Ko ga enkrat spoznaš osebno, vidiš, kako prijazen človek je, koliko da za ekipo. Na cesti je dokazal, da si to zasluži, ni izgubljal časa. Vsi smo bili izjemno zadovoljni in veseli zanj. Zelo lepo smo proslavili."

"Kot ekipa so se morali odzvati, da ne pride do konflikta"

Splet okoliščin je povzročil, da se je Kuss znašel v vodilni vlogi pri Jumbo-Vismi. Prav Tratnik je v 6. etapi, v kateri je Američan prišel do prednosti, odigral ključno vlogo. Na vprašanje, ali se je dirka odvila natanko tako, kot so športni direktorji predvideli, je Idrijčan odgovoril: "S Kussom je bil nekakšen načrt, da ga skušamo v tisti etapi popeljati v pobeg. Morate vedeti, da bi v tistem pobegu prišli še do večje prednosti pod zaključni klanec, a je naju z Dylanom van Baarlejem zaustavila ekipa v avtu. Bolj zaradi tega so naju odgovorni v ekipi zaustavili, da smo obdržali Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda v igri za zmago. Kuss bi tisti dan lahko prišel že do rdeče majice, a je bilo treba vzeti v obzir, da bi lahko imel v nadaljevanju dirke kakšen slab dan in bi Marc Soler iz UAE Emirates, ki je bil prav tako v begu tisti dan, prevzel majico. Če moraš nadoknaditi pet minut za Solerjem, pa je lahko težava. Potem je vse potekalo po naših željah. Kuss denimo na posamičnem kronometru ni izgubil treh minut, ampak so bile pri njem le sekunde zaostanka. Na Col du Tourmalet je bil tudi zraven. Edina stvar je bil Angliru, ampak spet ni bil 13. v etapi, ampak tretji. Na koncu je zasluženo zmagal. Zdi se mi, da je bila taktika ekipe in vseh, da Kuss zmaga, pravilna. Dokazal je, da je dovolj močan."

Na Vuelti je bil v veliko pomoč ekipi Jumbo-Visma. Foto: Guliverimage

Tisto sredo s ciljem 13. etape na Angliru je prišel šef Jumbo-Visme Richard Plugge. S tem dnevom so se nato tudi končali napadi kapetanov Rogliča in Vingegaarda na moštvenega kolega Kussa. O tem, kako je bilo tisti dan na ekipnem sestanku, je Jan povedal: "Zdi se mi, da je medijsko začelo eskalirati. Vsak medij je nekoliko drugače napisal in na spletu je nastal kaos. Ekipa se je morala odzvati, da ne pride do konflikta. Najslabše bi bilo, da bi prišlo znotraj ekipe do konflikta. Zelo sem vesel za Seppa, da je zmagal. To je bila najina prva dirka, ki sva jo vozila skupaj. Po vsem, kar sem videl v prejšnjih letih, sem mnenja, da si je zaslužil. Lahko, da je tudi zadnja tritedenska dirka, ki jo je osvojil, a vem, da ni zadnjič pomagal kapetanom."

Tudi kot pomočnik čuti pritisk

Poleg taktičnih odločitev je Tratnik prav tako delil, kako sam čuti pritisk v vlogi pomočnika v tako kakovostni ekipi, v kateri se pričakujejo zmage na dirkah: "Zagotovo je prisoten pritisk. Ko dobim nalogo, če bodo denimo ozke ceste ali težak vstop v klanec, je moja odgovornost, da na tistih delih opravim delo, kot je treba. Sicer je moja krivda, če tega ne naredim. Zaradi tega bi lahko tudi rezultat trpel. V takšni ekipi, ko imaš takšne kapetane v moštvu in smo favoriti za zmage, se čuti ta pritisk. Lahko bi rekel, da sem ga na Vuelti čutil vse manj, ker sem iz etape v etapo bolj zaupal vase. Videl sem, da sem res dobro pripravljen in gre vse po načrtih."

Iz dneva v dan si je na Vuelti vse bolj zaupal. Foto: Guliverimage

Tratnik prvo leto kolesari v vrstah Jumbo-Visme. Pred tem je bil član Bahrain-Victorious. Dal je vedeti, da je pri zdajšnjem delodajalcu vse skupaj na drugačni ravni in je naredil napredek: "Večkrat sem že poudaril, da je drug sistem treninga, ki mi odgovarja. Potem so tu malenkosti, od materiala, prehrane … Vse to kolesarja naredi boljšega. Največ pa mi pomeni, da dobi vsak kolesar stoodstotno podporo. Ne glede na to, kakšen status imaš v ekipi. Zdi se mi, da potem ekipa, ki je na štartu posamezne dirke, iztrži stoodstotno in se to vidi pri rezultatih."

Za konec klasike, morda bo dobil tudi proste roke

Sezona se zanj ni končala na Vuelti, saj so pred njim še tri italijanske klasike – Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine in spomenik Dirka po Lombardiji. "Na Lombardiji bom v vlogi pomočnika, na Emilii tudi najverjetneje. Na Vareseju bom morda dobil kaj prostih rok in bom morda kaj poskusil," je Tratnik spregovoril o tem, ali bo imel kaj prostih rok ob koncu kolesarskega leta.

Foto: Guliverimage

A bo tudi sam na trnih v prihodnjih dneh, saj se veliko govori o združitvi Jumbo-Visme in Soudal Quick-Stepa, kar bi za seboj potegnilo veliko stvari. Če bi dejansko prišlo do združitve že v letu 2024, potem bi 20 kolesarjev iz obeh ekip moralo najti novega delodajalca, saj je v enem moštvu prostora le za 30 kolesarjev, trenutno pa imata Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step za 2024 sklenjeno pogodbo s 27 oziroma 23 kolesarji.