V soboto bo v Italiji na sporedu klasika Giro dell'Emilia, na kateri bodo na svoj račun prišli tudi slovenski ljubitelji kolesarstva. Osrednja favorita za zmago sta namreč slovenska šampiona Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki bosta imela ob sebi kakovostni zasedbi. Pogačar se spogleduje s tretjo zaporedno zmago na Dirki po Lombardiji, ki sledi čez en teden. Medtem pa se vse bolj govori o morebitnem odhodu Primoža Rogliča v drugo ekipo za letos 2024. Zdaj naj bi imela najboljši izhodiščni položaj Movistar in Lidl-Trek. Navkljub špekulacijam o morebitnem odhodu bodo pri Jumbo-Vismi podprli Rogliča na Giro dell'Emilia, saj bo imel ob sebi kakovostne pomočnike, ki ga bodo skušali pripeljati do morebitne tretje zmage na tej italijanski klasiki.

Pri ekipah UAE Emirates in Jumbo-Visma imajo z italijansko klasiko Giro dell'Emilia velike načrte, saj bodo na Apeninski polotok pripeljali močni zasedbi. Na 204,1 kilometra dolgi progi bosta kapetana slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič, oba pa bosta imela dobre pomočnike.

Morda imajo pri UAE Emirates celo nekaj skritih adutov, ki bi lahko napadli zmago. Ob Pogačarju bodo denimo nastopili še Juan Ayuso, Adam Yates, Jay Vine, Diego Ulissi, Radal Majka in Felix Grossshartner – prvi štirje kolesarji se znajdejo tudi v kakšni izmed skritih kombinacij.

Pri nizozemskem moštvu, ki je zaradi potencialne združitve s Soudal Quick-Stepom v središču kolesarskega dogajanja, računajo, da se bo izkazal Roglič, ki se prav tako pojavlja v raznoraznih kombinacijah za morebiten odhod v kakšno izmed drugih ekip, pa čeprav ima pogodbo še do konca leta 2025.

Zanj naj bi se zanimali pri ekipah Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Bahrain-Victorious, Movistar in Jayco AlUla. Po informacijah, s katerimi razpolagajo pri belgijskem mediju Nieuwsblad, naj bi imela v tem trenutku največ možnosti za podpis pogodbe z Rogličem Movistar in Lidl-Trek, ki pa bi morala jasno plačati tudi odškodnino za Rogličevo predčasno prekinitev pogodbe z Jumbo-Vismo.

Navkljub vsemu so mu pri nizozemskem moštvu za italijansko klasiko na pomoč poslali kakovostno zasedbo in ga bodo podprli v boju za morebitno tretjo zmago, potem ko je bil najboljši že v letih 2019 in 2021. Ob sebi bo imel tako pomočnike v rojaku Janu Tratniku, Tiesju Benootu, Madžaru Attili Valterju in nizozemskem trojčku Koen Bouwman, Gijs Leemreize, Sam Oomen.

Pogačar se želi veseliti tretjega zaporednega uspeha

Na tej italijanski klasiki Giro dell'Emilia se je torej Roglič dvakrat že veselil zmage, Pogačar pa je bil lani drugi, potem ko je moral priznati premoč le Enricu Masu (Movistar), ki bo tudi letos na štartu.

Trasa dirke Giro dell'Emilia

"Tretje leto zapored bom nastopil na teh treh italijanskih klasikah in zelo uživam v dirkanju v tem delu leta. V zadnjih dveh letih sem zaključil sanjsko z dvema zmagama na Dirki po Lombardiji. Želim jo osvojiti še tretjič. Giro dell’Emilia je težka preizkušnja in zelo zanimiva za gledalce. Imamo res močno ekipo za te tri dirke in gremo po dobre rezultate," je pred začetkom treh italijanskih klasik dejal Pogi.

Ob že omenjenih favoritih bodo imeli svoje adute tudi v drugih moštvih. Pri Jayco AlUla stavijo na Simona Yatesa. Francoz Pavel Sivakov, ki se poslavlja od Ineos Grenadiers, bi prav tako lahko poskušal presenetiti. Nastopili bodo še Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Michael Woods (Israel - Premier Tech), Aleksander Vlasov, Jay Hindley (oba Bora-hansgrohe), nadarjeni Romain Gregoire (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Ben O'Connor (Ag2R Citröen) …