Alex Carera, agent Tadeja Pogačarja, prvega kolesarja lestvice UCI, je v pogovoru za Global Cycling Network (GCN) potrdil, da se pri ekipi Ineos Grenadiers zanimajo za sodelovanje s Tadejem Pogačarjem. Vodstvo ekipe je v zvezi s tem Carero nagovorilo med letošnjima Tourom in Vuelto. "Če so zainteresirani, morajo najprej najti sporazum z ekipo UAE," poudarja Carrera, ki sodeluje s številnimi zvenečimi imeni kolesarskega športa. Pogačar ima z Emirati pogodbo sklenjeno do sezone 2027.

Alex Carera je v pogovoru za Global Cycling Network (GCN) potrdil, da se je vodstvo ekipe Ineos Grenadiers za Tadeja Pogačarja zanimalo med letošnjima Dirko po Franciji in Dirko po Španiji. "Pokazali so zanimanje za Tadeja, vendar ima z UAE pogodbo sklenjeno do leta 2027. Če se Ineos zanj zanima pred iztekom tega roka, se morajo pogovoriti z ekipo Emiratov," je poudaril Carera.

Alex Carera, agent Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

"Ineosov cilj je postati ena izmed najboljših ekip na svetu. Če hočeš biti najboljši, potem potrebuješ najboljše kolesarje. Če jih zanima Tadej, morajo najprej doseči dogovor z UAE. Lahko potrdim, da so v zadnjih nekaj mesecih iz Ineosa stopili v stik z mano in me vprašali, ali je Tadej prost ali ne. Povedal sem jim, da ima sklenjeno pogodbo," je pojasnil Pogačarjev agent.

GCN se je za komentar obrnil na obe ekipi, tako Ineos Grenadiers kot na UAE Team Emirates, a se nobena na vprašanje še ni odzvala.

V taboru Ineos Grenadiers mrzlično iščejo kolesarja, ki bi bil v bližnji prihodnosti sposoben zmagati na Dirki po Franciji. Mladi Španec Carlos Rodríguez, ki naj bi po nekaterih podatkih pogodbo z Grenadirji podaljšal za prihodnje tri sezone, je Tour letos končal na petem mestu in dobil eno etapo, Tom Pidcock na cestnih dirkah še ni dosegel svojega polnega potenciala, 37-letni Geraint Thomas pa se počasi bliža koncu kariere.

Ineos naj bi se zanimal tudi za Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step) in Primoža Rogliča (Jumbo-Visma).

