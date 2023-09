Roglič naj bi prejel ponudbo, ki je presegla vsa pričakovanja

Primož Roglič je danes pred startom dirke po Emilijo potrdil, da zapušča Jumbo-Vismo:

Kot poroča Global Cycling Network (GCN), naj bi jim eden od šefov kolesarskih ekip potrdil, da je Primož Roglič tik pred podpisom triletne pogodbe, ki bi mu na sezono, vključno z bonusi, prinesla okoli šest milijonov evrov. S takšno pogodbo bi se Roglič približal najbolje plačanemu kolesarju na svetu, rojaku Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates), ki naj bi na leto zaslužil okoli 6,3 milijona evrov.

"Prejel (Roglič, op. a.) je ponudbo, ki je presegla vsa pričakovanja, verjetno se bo približal Pogačarju," je za GCN povedal neimenovani šef ekipe.

Kljub številnim ugibanjem v resnici še vedno ni znano, katera ekipa je najbližje sklenitvi pogodbe, je pa že jasno, katera ni več v igri.

Tako so na primer iz ekipe Movistar že včeraj za GCN potrdili, da kljub številnim informacijam, ki so Movistar povezovale z Rogličem, Slovencu nikoli niso dali uradne ponudbe.

🇬🇧Ineos: No comment

🇺🇸Lidl: OUT

🇪🇸Movistar: Never offered a contract

🇩🇪Bora: Linked

🇧🇭Bahrain: Denied a deal

🇮🇱Israel: Linked (on 29 riders)

🇦🇺Jayco: Denied a deal https://t.co/ix2hKqIcGZ