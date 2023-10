Belgijec razkril, kako se se mu pri Jumbu smejali

Belgijec Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), najbolj bojevit kolesar letošnje Dirke po Franciji, se je v pogovoru za jesensko številko kolesarske revije Ride Magazine razgovoril o prvih pripravah z nizozemsko ekipo LottoNL-Jumbo, kjer je bil moštveni kolega Primoža Rogliča, in trenutka, ko so se v ekipi norčevali iz njegove posebnosti.

Danes 31-letni Victor Campenaerts se je v svet kolesarstva preselil iz plavanja in triatlona. Kot poroča revija Ride Magazine, se mu je kolesarstvo v primerjavi z njegovima prvima športoma zdelo precej amatersko, vsaj na področju nutricionistike. To je podkrepil s konkretnim dogodkom, ki se je zgodil na prvih pripravah z nizozemsko ekipo LottoNL-Jumbo, ki se ji je pridružil leta 2016, v istem času kot Primož Roglič.

"Bil sem prvi na zajtrku in s seboj sem prinesel tehtnico," se je spominjal Campenaerts. "Glede na pogovore z dietetiki sem vedel, da obstaja maksimalna količina hrane, ki jo lahko zaužijete pred vadbo. Če to količino prekoračiš, si obremeniš prebavo. In obratno, če boš jedel premalo, boš imel premalo energije. Ravno zato sem na zajtrk vedno prinesel tehtnico," je pojasnil.

Robert Gesink leta 2016 ni bil najbolj navdušen nad tem, da je ob zajtrku na mizi tudi tehtnica. Foto: Guliverimage

Prvi kolesar, ki se mu je takrat pridružil pri zajtrku in ki mu je sedel naproti, je bil Robert Gesink, eden najpomembnejših členov današnje Jumbo-Visme. "Gesink me je opazoval, kako tehtam hrano, in ko je približno deset kolesarjev že sedelo za mizo, je spregovoril: 'Fantje, to si morate pogledati. Tukaj imamo nekaj novega, nekoga, ki na zajtrk prinaša tehtnico.' Seveda mi je bilo ob tem neprijetno. Če Gesink, pomemben mož ekipe, reče nekaj o vas, je to drugače, kot če bi kaj takega izrekel nekdo iz ekipe Topsport Vlaanderen (prokontinentalna ekipa, za katero je Campenaerts vozil v sezoni 2014 in 2015).

Belgijec se spominja, da je Gesink dal jasno vedeti, da mu ni do tega, da bi sedel za mizo, na kateri je tehtnica. "Na ta račun je bilo v ekipi kar nekaj smeha, a sam sem vztrajal in tehtnico tudi v prihodnje nosil s seboj. Danes je drugače, nihče ne je zajtrka, ne da bi stehtal hrano, vključno z Robertom Gesinkom," je poudaril Campenaerts, o odnosu s Gesinkom pa: "Moj odnos z njim v tistem času ni bil najboljši, danes pa se vedno, ko se srečava, zapleteva v prijeten pogovor. V bistvu bi ga moral enkrat vprašati, ali se še spominja tega trenutka."

