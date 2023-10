Kdo sta glavna snubca Primoža Rogliča? Seznam vse krajši ...

Po tednih govoric in ugibanj o prestopu Primoža Rogliča, ki so še posebej oživele po novici o skorajšnji združitvi ekipe Jumbo-Visma in Soudal – QuickStep, naj bila med najverjetnejšimi možnostmi za Rogliča nemška ekipa BORA-Hansgrohe in britanski velikan Ineos Grenadiers.

Global Cycling Network (GCN) poroča, da je Primož Roglič prejšnji teden obiskal prostore Red Bull Athletic Performance centra v Salzburgu v Avstriji, kjer naj bi opravil pogovore z vodstvom Bora-Hansgrohe. Nemška ekipa svetovne serije sodeluje z Red Bullom in si deli objekt, v katerem naj bi potekalo srečanje s slovenskim asom, ki je v nedeljo pred startom Dirke po Emiliji potrdil, da zapušča vrste Jumbo-Visme.

Seznam vse krajši

Rogličev agent naj bi se v zadnjem tednu o prihodnosti svojega varovanca pogovarjal z več ekipami svetovne serije, a je seznam potencialnih delodajalcev Rogliča vsak dan ožji. Pri ekipah Movistar, Lidl-Trek, Bahrain Victorious in Jayco-AlUla so namreč zanikali, da bi Rogliču po prvih pogovorih ponudili pogodbo.

Rogliča te dni najbolj povezujejo s prestopom v Ineos, a v igri je kot kaže tudi prokontinentalna ekipa Israel Premier Tech, ki jo, tako kot moštvo Ineos, financira milijarder (gre za Sylvana Adamsa, izraelsko-kanadskega poslovneža), vendar so se v ekipi glede na seznam imen, s katerimi so sklenili sodelovanje za prihodnjo sezono, bolj osredotočili na sprinterje in Rogliču na etapnih dirkah ne bi mogli ponuditi take podpore, kot na primer BORA ali Ineos, ki si obupno prizadeva, da bi našel kolesarja, ki bi bil konkurenčen za zmago na tritedenskih dirkah.

Denar v tem primeru ni problem. Ineos ima več kot dovolj velik proračun, da preseže ponudbo Bora-Hansgrohe, če si to želi, poroča GCN. Njihov lastnik je milijarder Jim Ratcliffe, eden najbogatejših ljudi na svetu.

Ekipo grenadirjev prihodnjo sezono zapušča zmagovalec Gira Tao Geoghegan Hart (odhaja v Lidl-Trek) in hribolazec Pavel Sivakov, ki bo nov moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates, so pa uspeli podaljšati pogodbo z 22-letnim Špancem Carlosom Rodríguezom (5. v skupni razvrstitvi Dirke po Franciji), ki so ga pred tem povezovali z odhodom v Movistar, a to ni dovolj velika garancija za resen naskok na rumeno majico prihodnje leto.

Rogličev zastopnik je že večkrat ponovil, da v tem trenutku ni podpisana še nobena pogodba in da se bo Roglič dokončno odločil po Lombardiji, ki je na sporedu prihodnjo soboto (7.10. 2023).

Kot je včeraj poročal GCN, naj bi jim eden od šefov kolesarskih ekip potrdil, da je Roglič, ki bo 29. oktobra praznoval 34. rojstni dan, tik pred podpisom triletne pogodbe, ki bi mu na sezono, vključno z bonusi, prinesla okoli šest milijonov evrov. S takšno pogodbo bi se močno približal najbolje plačanemu kolesarju na svetu, rojaku Tadeju Pogačarju, ki naj bi na leto zaslužil okoli 6,3 milijona evrov.

