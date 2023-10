Nova izjemna pridobitev za ekipo Tadeja Pogačarja

Ekipa UAE Team Emirates še naprej krepi svojo ekipo za prihodnost. Najnovejša pridobitev je 19-letni Mehičan Isaac Del Toro, zmagovalec prestižne dirke Tour de l'Avenir, ki se bo ekipi pridružil za tri sezone (2024–2026).

✍️ | We are delighted to announce the signing of Isaac Del Toro 🇲🇽 on a three-year deal from 2024.



Welcome, Isaac! 🤩



Full story ➡️: https://t.co/BiEhxnjBCP#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/94vOeDQItK — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 1, 2023

Kolesarska zgodba 19-letnika iz Baja Californije v Mehiki se je začela že v zgodnji mladosti, ko je užival v gorskem kolesarjenju, ciklokrosu in cestnih dirkah, ki sta jih vodila njegova starša, ki sta oba kolesarska navdušenca.

Lansko sezono je prekinila poškodba – le nekaj tednov pred dirko Tour de l'Avenir si je med nesrečo na treningu zlomil stegnenico – letošnja pa je bila izjemna. Bil je tretji na dirki Giro Ciclistico della Valle d'Aosta, četrti na Trofeo Alcide Degasperi, največji uspeh v njegovi karieri pa predstavlja avgustovska skupna zmaga na dirki Tour de l'Avenir, ki je dober pokazatelj kolesarske prihodnosti. Med zmagovalci dirke so številna zveneča imena, vključno s Tadejem Pogačarjem, Eganom Bernalom in Vincenzom Nibalijem.

Mauro Gianetti je navdušen nad novo okrepitvijo Emiratov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Vodja ekipe UAE Emirates in njen izvršni direktor Mauro Gianetti je nad novo pridobitvijo izjemno navdušen. "Zelo smo veseli in navdušeni, da lahko Isaaca pozdravimo v naši ekipi. Smo zelo mednarodna ekipa in s ponosom lahko povemo, da bo Isaac prvi mehiški kolesar, ki se nam bo pridružil. Gre za mladeniča z obetavnim talentom in veselimo se, da se bo v naslednjih letih z nami razvijal kot kolesar in kot oseba."

Tudi Isaac del Toro je počaščen, da je postal član ekipe Tadeja Pogačarja. "Zelo sem ponosen, da sem bil sprejet kot del te velike družine. To je nekaj neverjetnega in v naslednjih letih bom dal vse od sebe. Veliko se moram naučiti in imam veliko željo, da začnem ta proces in se razvijam znotraj ekipe. To je tisto, o čemer sem vedno sanjal, zelo sem navdušen nad tem, kaj prinaša prihodnost. Hkrati bi se rad zahvalil vsem ljudem, ki so mi pomagali pri doseganju tega pomembnega cilja v mojem življenju, in veselim se, da bom z njimi delil to novo poglavje."

Vsa mesta so zapolnjena

V ekipi UAE Emirates imajo za prihodnjo sezono tako zdaj 30 kolesarjev, kar je največje dovoljeno število. To pomeni, da nadaljnjih okrepitev ne bo. V sezoni 2024 bosta dres Emiratov oblekla tudi Pavel Sivakov, nekdanji član ekipe Ineos Grenadiers, in Nils Politt (Bora-Hansgrohe).

Preberite še: