Na Dirki po Emiliji slavje Rogliča, danes še zadnja etapa Dirke po Hrvaški #video

Včeraj ste si lahko v neposrednem prenosu na Planetu ogledali prvi letošnji dvoboj med najboljšima slovenskima kolesarjema Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem. Dirko po Emiliji je v ciljnem šprintu dobil Roglič, ki je pred dirko naznanil, da v prihodnji sezoni ne bo več član moštva Jumbo-Visma. Tadej Pogačar je bil drugi.

Bilo je veliko ugibanj, zdaj je uradno, da slovenski kolesarski as Primož Roglič, trikratni zmagovalec Dirke po Španiji in letošnji zmagovalec Dirke po Italiji, po osmih letih zapušča moštvo Jumbo-Visma. Podrobnosti, kam se seli, še niso znane, je pa novico kolesar potrdil pred začetkom Dirke po Emiliji, ki jo je tudi dobil.

V cilj se je pripeljal približno dvajset metrov pred še enim izjemnim Slovencem Tadejem Pogačarjem, ki je bil drugi. O zmagovalcu so odločali zadnji metri. Več v zgornjem prispevku iz informativne oddaje Planet 18.

Nov vodilni na Dirki po Hrvaški

Na Dirki po Hrvaški je spet prišlo do spremembe v skupnem seštevku. Novi nosilec rdeče majice je Venezuelec Orluis Aular, ki je dobil 5. etapo od Crikvenice in Ozaljem. Kolesar španske ekipe Caja je bil najhitrejši v ciljnem sprintu glavnine in bo na današnji zadnji etapi branil devet sekund prednosti.

Danes se bo dirka končala s šesto etapo, ki se bo začela v Samoborju in po 157,5 kilometra končala v Zagrebu. Prenos etape bo od 13. ure dalje na Planet 2.

Zadnjo etapo Dirke po Hrvaški si danes od 13. ure naprej lahko ogledate na Planet 2. V Torek, 3. oktobra, ob 15. uri pa ne zamudite še enega dvoboja med Rogličem in Pogačarjem na Dirki po treh dolinah Vareseja z neposrednim prenosom na Planet 2 od 15. ure dalje.

